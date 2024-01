Xinhua/IMAGO Hier geht’s los: Stade National de la Côte d’Ivoire in Abidjan (3.1.2024)

Zwischen Liverpool und Leverkusen wird gebangt: Wie lassen sich bei den Tabellenführern aus Premier League und Bundesliga die bis zu vier Wochen verkraften, in denen man auf einen Mo Salah (Ägypten) oder einen Edmond Tapsoba (Burkina Faso) verzichten muss? Wenn diesen Sonnabend in Côte d’Ivoire der 34. Africa Cup beginnt, werden allein aus der Bundesliga 24 Spieler vertreten sein – ob Omar Marmoush (Ägypten/Eintracht Frankfurt), Amadou Haidara (Mali/Leipzig) oder Naby Keïta (Guinea/Bremen). Und dann ist da ja noch die Asienmeisterschaft, bei der am Freitag Gastgeber Katar das Eröffnungsspiel gegen den Libanon bestreitet. Damit fehlen dem VfB Stuttgart Jeong Woo-yeong (Südkorea) und Itō Hiroki (Japan). Ebenfalls auf dem Weg nach Doha sind Kim Min-jae (Südkorea/München), Dōan Ritsu (Japan/Freiburg) und Asano Takuma (Japan/Bochum).

Thema in den Mutterländern des Kolonialismus ist gerne der Zeitpunkt insbesondere des Africa Cups, weniger aber der Exodus an Spielern, die über ein ausgeklügeltes System via Scouting und Akademien dem europäischen Fußballmarkt zugeführt werden. Von »kolonialer Ausbeutung« spricht etwa Paul Darby, dem Norden ginge es um »Beschaffung, Veredelung und den Export von Rohmaterialien, in diesem Fall Fußballer«. Der britische Sportsoziologe legte 2010 mit »Africa, Football and FIFA. Politics, Colonialism and Resistance« ein Standardwerk über den afrikanischen Fußball zwischen Kolonialismus und Widerstand vor. Mit dem Africa und dem Asian Cup ist nun vier Wochen lang der sogenannte globale Süden am Ball. Zumal die Südamerikameisterschaft dieses Jahr ihrem Namen nicht ganz gerecht wird: Die Copa América steigt im Juni in den USA, mit Blick auf 2026 schon mal ein bisschen WM üben. Das gab’s 2016 erstmals, seit 1993 werden einige Mannschaften des Nordens eingeladen, immerhin liegen ja auch die USA in Amerika. Trotzdem ein starkes Stück.

Ganz nach dem Gusto Europas hatten die Afrika- wie auch die Asienmeisterschaft bereits im Sommer 2023 stattfinden sollen. Doch China zog wegen Corona zurück. Im Zweifel geht’s in Katar immer, aber nur im Winter. Und in Côte d’Ivoire spielte das Wetter nicht mit: Wegen des westafrikanischen Monsuns wich man wieder auf den Winter aus. Auf beiden Kontinenten messen sich nun je 24 Länder, die Favoritenrollen sind abgesteckt.

Bei dem mehr beachteten Turnier zählen zu den Titelaspiranten vor allem der letzte Cupsieger Senegal mit Sadio Mané (derzeit wie Cristiano Ronaldo bei Al-Nassr FC), der WM-Dritte Marokko mit Achraf Hakimi (Paris St. Germain) und der siebenmalige Afrikameister Ägypten mit Mo Salah (Liverpool). Die Ivorer mit Sebastian Haller (Dortmund) dürften vor heimischem Publikum ebenso Außenseiterchancen haben wie Algerien mit Ramy Bensebaini (Dortmund) oder Nigeria mit Victor Osimhen (Neapel), wenn auch ohne den verletzten Victor Boniface (Leverkusen).

Die Asienmeisterschaft dürfte im sportlichen Niveau hintanstehen, verspricht aber nicht weniger Spannung. Zu den Topfavoriten zählen Japan und Südkorea, dahinter rangieren Australien und der Iran. In der Vorrunde richten sich die Blicke nicht zuletzt auf Gruppe C, wo es die palästinensische Auswahl mit den Teams des Iran, der Vereinigten Arabischen Emirate und Hongkongs aufzunehmen hat. Gerade in diesen Tagen werden die Gedanken wohl auch bei dem einstigen palästinensischen Nationalspieler Ayman Alkurd sein, der 2009 infolge israelischer Luftangriffe auf Gaza ums Leben kam. Nordkorea hatte sich als einziges Land aus der Qualifikation zurückgezogen (Begründung: Corona). Damit war in der Qualigruppe H auch die Begegnung mit Südkorea ausgeblieben. Aber nicht schlimm: In Nordkorea wird man für immer von jenem 19. Juli 1966 zehren, als man Italien bei der WM mit einem 1:0 nach Hause schickte und damit selbst ins Viertelfinale einzog (in dem man mit 3:5 gegen Portugal ausschied).

Sicher ist bereits jetzt: In rund 50 Ländern wird man bis in die erste Februarhälfte hinein mitfiebern. Bis man die besten Spieler wieder für elf Monate nach Europa ziehen lassen muss. Wer hierzulande die Partien der beiden Wettbewerbe sehen möchte, muss leider Bezahlsender oder kostenpflichtige Streamingdienste nutzen – außer er kennt eine gute Kneipe, die die Spiele zeigt.