Unterstützter willkommen: Seit zweieinhalb Jahren besetzte GKN-Driveline-Fabrik bei Florenz (September 2023)

Es ist ein kleiner Erfolg für die Arbeiter des ehemaligen GKN-Werkes in Campi Bisenzio. Am 27. Dezember hob ein Arbeitsgericht in Florenz die Massenkündigung von 181 Arbeitern durch Francesco Borgomeo, Eigentümer der Fabrik, auf. Die Arbeiter besetzen das Gelände seit Juni 2021. Das italienische Arbeitsrecht erlaubt den Arbeitern die legale Besetzung in Form einer »permanenten Betriebsversammlung«. Ihr Ziel ist die Kollektivierung des Werkes. Statt Achswellen für die Automobilindustrie wollen die Metaller Lastenräder und Solarpaneele herstellen. Und das findet Unterstützung. Am 31. Dezember verbrachten 7.000 Menschen die Silvesternacht auf dem Werksgelände. Nach Konzerten auf dem Areal starteten die Versammelten pünktlich zum neuen Jahr einen Demonstrationszug. Sie forderten die Übergabe des Werkes an die Arbeiter. Auch aus der Klimabewegung kam Solidarität. Um gegen die Kündigung und Räumung der Ex-GKN-Arbeiter aufmerksam zu machen, blockierten Aktivisten der Letzten Generation am 18. Dezember eine Schnellstraße in Rom. In Videos auf Social-Media-Kanälen sieht man, wie sie mit dem Logo des Fabrikkollektivs auf ihrem Banner Autos aufhalten. Die Botschaft lautet: »Hand in Hand gegen Tag X.«

Das Arbeitsgericht in Florenz bezeichnete die Massenkündigungen als antigewerkschaftlich. Zudem erkannte das Gericht an, dass die Arbeiter die einzigen Akteure seien, die dem Werk eine Perspektive geben würden. Der Eigentümer Francesco Borgomeo hat bis dato keinen Industrialisierungsplan vorgelegt. Innerhalb der nächsten zwei Monate solle Borgomeo dem Gericht erklären, was er mit dem Gelände vorhabe. Dario Salvetti, früher Betriebsrat und heute Anführer der streikenden Arbeiter, glaubt nicht, dass Borgomeo einen Plan vorlegen werde. Es sei in Italien gängige Praxis, dass Gerichte Kapitalpraktiken für illegal erklärten und Anforderungen an diese stellten. Meist würden sich die Unternehmen aber nicht an die Gerichtsbeschlüsse halten. »Es wird eine Geldstrafe geben. Die kann er bezahlen«, so Salvetti über Borgomeo.

Angesprochen auf den kleinen Sieg, den die Arbeiter mit der Abwendung ihrer Kündigungen erzielt haben, erklärt Salvetti: »Wir haben nicht wirklich etwas gewonnen. Das hat uns nur mehr Zeit verschafft. Aber Zeit ist für uns auch Gift, denn jeder Tag, der verstreicht, sorgt dafür, dass die Arbeiter in der Fabrik müde werden, depressiv. Nach dem ersten Monat ohne Löhne werden wir eine weitere Welle von Selbstkündigungen von Arbeitern erleben.« Viele der Arbeiter haben Kredite aufgenommen. Ihre Familien sind unter Druck. Trotzdem führen sie die im Herbst begonnene Eigenkapitalkampagne fort. Mit ihrer Genossenschaft »GKN for Future« wollen sie bis zum 30. Juni 2024 eine Million Euro sammeln. Anfang Januar hat das Kollektiv Anteile im Wert von 620.000 Euro gezeichnet. Für Lukas Ferrari, Mitglied des deutschsprachigen Solidaritätsnetzwerks, ist das Kollektiv ein »hoffnungsstiftendes Kampfbeispiel«, das der Arbeiterklasse und der Klimabewegung zeige, »wie Transformationskämpfe so geführt werden können, dass die Arbeitsplätze erhalten und sinnvollere Produkte hergestellt werden können«. Um den Herausforderungen unserer Zeit gerecht zu werden, so Ferrari, müssten Klimabewegung und Gewerkschaften Allianzen schmieden. In den kommenden Monaten will das Solidaritätsnetzwerk in Deutschland Genossenschafter für »GKN for Future« gewinnen.