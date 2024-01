Der britische Gitarrist und Songwriter Tony Clarkin ist tot. Der Gründer der britischen Rockband Magnum starb bereits am Sonntag nach kurzer Krankheit im Alter von 77 Jahren. Das bestätigte Magnums deutsche Plattenfirma SPV am Dienstag. Nähere Details zur Todesursache wurden nicht bekannt. Die Band hatte in den 1980er Jahren mit Alben wie »Wings of Heaven« einigen Erfolg. (dpa/jW)