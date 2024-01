Die Scorpions trauern um ihren ehemaligen Schlagzeuger. Der US-amerikanische Musiker James Kottak, der von 1996 bis März 2016 in der Rockband spielte, ist am Dienstag im Alter von 61 Jahren gestorben. Das bestätigte das Management der Band am Mittwoch. Kottak war rund 20 Jahre lang Schlagzeuger der Scorpions, im Frühjahr 2016 verließ er die Rockband, um eine langwierige Erkrankung auszukurieren. Der Ex-Motörhead-Drummer ­Mikkey Dee übernahm damals und ist bis heute Teil der Band. (dpa/jW)