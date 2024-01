Elke Walford/© Hamburger Kunsthalle / bpk Caspar David Friedrich: »Das Eismeer«, 1823/24

Brauchen wir die Romantik in Zeiten der Kriege? Als Trost und Hoffnung – wie es der Maler Caspar David Friedrich verspricht? Viele glauben es. Nicht nur Florian Illies, der Verfasser des rechtzeitig zum 250. Geburtstag des Malers erschienenen Bestsellers »Zauber der Stille: Caspar David Friedrichs Reise durch die Zeiten«, hat erkannt, Friedrich habe »die deutsche Seele zum Schwingen gebracht«. Früher hieß das: Volksseele. In der Hamburger Kunsthalle kann der Besucher das nun austesten. Über 60 Gemälde, darunter ikonisch gewordene Schlüsselwerke, aber auch rund 100 Zeichnungen, die oft ein ergänzendes Bild abgeben. Der Titel: »Kunst für eine neue Zeit« verweist auch auf die zusätzliche Schau zeitgenössischer Kunst, die sich mit Friedrichs Rezeptionsgeschichte auseinandersetzt. Die Zerstörung der Umwelt, der schönen alten Welt, des undurchdringlichen deutschen Waldes, das Thema heute.

Im Dunkeln

Friedrich zeigt den Wald als Labsal für die verzweifelte Seele, aber mehr noch als eine Bedrohung, vor allem für den Feind. So im Gemälde »Der Chasseur im Walde«, etwa 1813 entstanden. Ein kleiner Soldat in blauer Pelerine mit Säbel steht auf einer Lichtung, verloren, ohne Kameraden. Der hochaufragende Fichtenwald vor ihm, schneebedeckt, ist dicht wie eine Mauer. Wir sehen nur den Rücken des Mannes. Hinter ihm, im Bildvordergrund, abgesägte Baumstümpfe, auf einem sitzt ein Rabe, der ihm womöglich hinterherkrächzt – ein Todessymbol.

Dieser »undurchdringliche deutsche Wald« wurde »von den preußischen Patrioten zwischen 1808 und 1813 zur Entscheidungswaffe im Kampf gegen Napoleon erklärt« (Jenns Howoldt im Katalog der Kunsthalle von 2006: »Die Erfindung der Romantik«). Friedrich war Antibonapartist. Im »Partisanenkrieg, den preußische Heeresreformer wie Scharnhorst und Gneisenau (…) propagierten, wurden die ›großen Wälder‹ als das eigentliche Element der ›Volksbewaffnung‹ angesehen« (Howoldt). In einem anderen Gemälde Friedrichs: »Gräber gefallener Freiheitskrieger (Grabmal alter Helden)« von 1812 nennt er Namen – im Dunkel der Felsen kaum zu erkennen. Auch ein fiktives Grab, das des Arminius (»Hermann der Cherusker«), »Befreier Germaniens« (Tacitus), ist im Bild verborgen. Zum Gemälde des Chasseurs zeigt der Katalog der aktuellen Ausstellung (Kuratoren: Markus Bertsch und Johannes Grave) eine Zeichnung Friedrichs, die am 20. Juli 1813 entstanden ist, einen Monat vor der Schlacht um Dresden am 26./27. August: ein Wald bei Krippen. Rechts oben hat der Künstler einen Appell hinterlassen: »Rüstet Euch / Leute zum neuen Kampf Teutsche Männer / Heil Euern Waffen.« Kunst für eine neue Zeit. War Friedrich nationalistisch? Ja, in seinen Bildern wagt er es nur sehr »diskret« zu offenbaren – wie es Werner Hofmann formulierte. Die Nazis hatten Friedrich durchaus für sich vereinnahmt.

Nach 1945 entdeckte Hofmann, Direktor der Hamburger Kunsthalle von 1969 bis 1990, Friedrich neu. Sieht der »Wanderer über dem Nebelmeer« (1817) in seinem grünen Gehrock die Erhabenheit der Berge unter sich? Oder zeigt er sich – wie Anselm Kiefer es sieht – in der Haltung des Eroberers? Wohl eher nicht. Er stützt sich auf seinen Spazierstock. Friedrich war selbst nie in den Alpen, kannte nur das gemäßigte Mittelgebirge. Außerdem komponiere er im Atelier viele verschiedene Einzelteile zu dem Bild, das ihm vorschwebte.

Keine Birken

Zu einem anderen Schlüsselwerk, dem »Kreidefelsen auf Rügen« (1818) (wo sich Friedrich oft aufhielt): ein wirklich ausgewogenes Bild, das dennoch viele Interpretationen zulässt. Wer sind die drei Personen im Vordergrund? Wir sehen nur die Rücken und vermuten ihre Ergriffenheit beim Anblick des Erhabenen der Natur. Immerhin sind sie deutlich zu erkennen, nicht winzig und unsichtbar im Grünen versteckt oder als Staffagefiguren.

»Der Mönch am Meer« (1808–1810) hat schon zu Lebzeiten Friedrichs die Menschen verunsichert, ein Bild, das den Augen und dem Gemüt keinen Halt bietet. Drückt es die Einsamkeit des Menschen vor der Unendlichkeit aus, Angst? Oder wird es – wie heute – mit der Farbfeldmalerei eines Mark Rothko verglichen? War Friedrich ein Avantgardist? Der Maler musste keine Nordpolexpedition machen, um das »Eismeer« (1823/24) als Naturkatastrophe vorzuführen. Die Eisschollen auf der Elbe (er machte viele Vorstudien) reichten ihm – und seiner Phantasie, die ein zerschelltes Boot miteinbezog.

Viele Bilder Friedrichs sind Nachtstücke, so auch »Zwei Männer in Betrachtung des Mondes« (1819/20). Der schmale Sichelmond beleuchtet schwach eine knorrige Eiche und die Männer in »Altdeutscher Tracht« (zwischen 1813 und 1815 ein politisch codierter Kleidungsstil speziell auch bei nationalrevolutionären Burschenschaften). Der Ausstellungskatalog vermerkt, dass es ein »Verbot dieser Kleidung als Ausdruck einer freiheitlich-revolutionären, gegen die Restauration gerichteten Gesinnung« gab. Die zunehmende Mondsichel sei als Christus- und Erlösungssymbol verstanden worden. Also politisches Handeln wird so »christologisch« begründet. Der Mond als Stimmungsmacher und Morgen- oder Abendrot, sogar ein Regenbogen in der Nacht – Hauptsache, es wärmt das Herz. Friedrichs Gemälde sind nicht »realistisch«, sondern für ihre jeweiligen Effekte künstlich zusammengesetzt. Obwohl er viele Studien in der Natur machte, Bleistiftzeichnungen, von deutschen Eichen vorzugsweise, keine Birken. Ein Teil der Ausstellung konfrontiert die Besucher mit Bildern von Zeitgenossen Friedrichs – oft Freunden von ihm –, die manchmal dieselben Motive aufgriffen.

Das Meer, der Himmel

Das Stockwerk über der Ausstellung ist ganz der Arbeit heute lebender Künstler vorbehalten. Die Zerstörung der Umwelt in allen Variationen und künstlerischen Ausdrucksweisen, angelehnt an den Maler der Romantik. Ein Beispiel: Swantje Güntzels »Seestück« (2020). Sie sitzt in der Kunsthalle vor Friedrichs »Eismeer«, aus einer Plastikflasche trinkend. Um sich herum verstreut: leere Plastikflaschen, Müll.

Friedrich, 1774 geboren, 1840 gestorben, hatte in seiner Jugend ein einschneidendes Erlebnis. Sein jüngerer Bruder Johann Christoffer ertrank im Greifswalder Wallgraben, als er Caspar David rettete, der ins Eis eingebrochen war. Vielleicht erklärt das seine religiöse Hinwendung. Im Juni 1836 erlitt Friedrich einen Schlaganfall. Er malte nur noch wenig. Ein spätes Gemälde in ungewöhnlich großem Format: »Meeresufer im Mondschein« (1835/36) – vielleicht sein letztes Bild – wird in der Ausstellung im verdunkelten Raum weihevoll ganz allein präsentiert. Alles sehr düster, das Meer, der wolkige Himmel. Nur am Horizont und vorne im Abglanz des Mondes, zwei Segelboote. Menschenleer.