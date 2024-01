IPA/ABACAPRESS/imago »Ende eines unrühmlichen Kapitels«: Ex-Alitalia-Airbus »Carlo Collodi«, seit Anfang 2022 im Farbenkleid von ITA Airways

Ursprünglich wollte die EU-Wettbewerbsaufsicht erst im April über den Einstieg der Lufthansa Group bei ITA Airways (Italia Trasporto Aereo), der Fluggesellschaft des italienischen Staates, entscheiden. Nach Zugeständnissen des »Kranichkonzerns« hat die Behörde nun am Dienstag abend zugesagt, die Überprüfung vorzuverlegen und bis 29. Januar über die Freigabe zu entscheiden. Auch die italienische Regierung hatte wiederholt auf eine schnelle Entscheidung in Brüssel gedrängt.

Ein Lufthansa-Sprecher betonte am 9. Januar gegenüber der Plattform Airliners.de: »Im Rahmen dieser Prüfung stehen wir weiterhin mit allen Beteiligten im engen und konstruktiven Austausch.« Italiens »Minister für Unternehmen und ›Made in Italy‹«, Adolfo Urso von den »Brüdern Italiens« (FdI), zeigte sich optimistisch und »zuversichtlich, dass es positiv enden wird«. Den Teilverkauf der nationalen Airline nannte er die Bildung eines »effizienteren Unternehmens im Rahmen einer internationalen Vereinbarung mit einem der größten globalen Unternehmen«, das die »Lufthansa tatsächlich« sei. Das Quotidiano Nazionale merkte an, dass es sich um eine »vorläufige Frist« handle. Die Kommission könnte bei ihren eingehenden Untersuchungen auch direkt zur Phase zwei übergehen, wofür weitere 90 Arbeitstage vorgesehen wären. Sollte dieser Fall eintreten, müsste man bis Ende Mai auf den Schicksalsspruch zur italienisch-deutschen Operation warten.

Während Details über die Zugeständnisse nicht bekannt sind, wird davon ausgegangen, dass es bei den 325 Millionen Euro bleibt, mit denen die Lufthansa AG in einem ersten Schritt 41 Prozent der ITA-Anteile übernehmen will. 2025 könnte das Unternehmen weitere 49 Prozent übernehmen. Gegen die eigentliche Absicht der Lufthansa, die Airline vollständig zu übernehmen, hat sich Italien bisher durchgesetzt und will Restanteile behalten.

Zur Diskussion stehen dürfte eine Entflechtung an Flughäfen, an denen die Lufthansa durch den Zusammenschluss ihre Position stärken würde. Das beträfe vorrangig den Flughafen Mailand-Linate und den römischen Flughafen Fiumicino. Da Lufthansa in Frankfurt am Main und München keine Kapazitäten zur Abfertigung weiterer Passagiere hat, hofft ITA Airways, seine Passagiere weiterhin direkt aus Italien in die Vereinigten Staaten fliegen zu können. Rom-Fiumicino könnte das südliche Drehkreuz im Lufthansa-Group-Netzwerk werden – insbesondere für Lateinamerika- und Afrikadestinationen, denn es liegt anderthalb Stunden näher an der südlichen Hemisphäre als bisherige Knotenpunkte. Mit dem Einstieg bei ITA würde die Lufthansa Group – zu der neben der Lufthansa Passage, der Lufthansa Cargo und der Lufthansa Cityline mittlerweile auch City Airlines, Air Dolomiti, Eurowings, Eurowings Europe, Discover Airlines, Austrian Airlines, Brussels Airlines, Swiss und Edelweiss Air gehören – ihre Position auf dem europäischen Auslandsmarkt stärken.

Die Übernahme wäre das Ende eines unrühmlichen Kapitels, in dem die EU im Konkurrenzkampf von Anfang an die Airline aus ihrer Führungsmacht, den ehemals staatlichen deutschen »Flag carrier« Lufthansa, bevorzugte. Ihr früherer EZB-Chef Mario Draghi zerschlug, als er im Januar 2021 Regierungschef wurde, rücksichtslos die traditionelle Alitalia. Die umbenannte und geschrumpfte ITA, die weiterhin die Rechte an der Marke Alitalia besitzt, ist mit nur noch der Hälfte der Maschinen kein konkurrenzfähiges Unternehmen mehr. Von den 12.000 Alitalia-Beschäftigten wurden rund 8.000 auf die Straße gesetzt. Fast 4.000 von ihnen warten seit Jahren auf eine zugesagte Übernahme. Draghis Nachfolgerin Giorgia Meloni (FdI) hatte im Wahlkampf versprochen, ITA Airways werde nicht verkauft, aber nach ihrem Regierungsantritt im Oktober 2022 setzte sie den Kurs ihres Vorgängers fort. Konkurrenten wie der US-Finanzinvestor Certares, hinter dem unter anderem die Air France-KLM Group und Delta Air Lines stehen, hatten keine Chance.