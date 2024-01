Nicolaj Zownir/IMAGO Im braunen Sumpf steckengeblieben: Behelmte Front in Lützerath (14.1.2023)

Vor einem Jahr protestierten fast 50.000 Menschen gegen den Abriss des besetzten Dorfs Lützerath im rheinischen Braunkohlerevier. Sozialarbeiter des Düsseldorfer Vereins »Fiftyfifty« waren auch dort. Weshalb wird ausgerechnet gegen Sie ermittelt?

Es laufen zwei Ermittlungsverfahren gegen mich: eines wegen Beleidigung, weil ich Polizisten im Affekt den Mittelfinger zeigte. Die Polizei hatte ohne ersichtlichen Anlass Pfefferspray gegen meine Freundin eingesetzt. Damals auf dem Feld vor Lützerath interessierte das niemanden. Erst ein Jahr später wurde man in einem Video auf mich aufmerksam. Den Polizisten, den ich beleidigt haben soll, konnte man erstaunlicherweise in der Auswertung schnell ausfindig machen. Er konnte sich aber an nichts erinnern, fühlte sich auch nicht beleidigt. Also stellte der Dienstgruppenleiter stellvertretend Strafanzeige. Bei Akteneinsicht stellte mein Anwalt fest, dass ein zweites Ermittlungsverfahren wegen besonders schweren Landfriedensbruchs gegen mich läuft. Ich sei auf dem Feld Teil einer Gruppe gewesen, aus der heraus Straftaten begangen worden sein sollen, wofür ich somit quasi in Mithaftung genommen werden soll. Besonders schwerer Landfriedensbruch wird mit sechs Monaten bis zu zehn Jahren Haft bestraft. Dass ein Mittelfinger und die bloße Anwesenheit nun ein so hohes Strafmaß nach sich ziehen soll, hat uns alle sehr schockiert und wirkt auch ziemlich konstruiert.

Laut Ihrer Presseerklärung dazu werten Sie das Vorgehen der Polizei gegen Klimaaktivistinnen und -aktivisten als »haltlose Einschüchterungsversuche«.

Wir konnten sehen, wie brutal die Polizei vorging. In Lützerath gab es viele Verletzte, unter anderm mit Kopfverletzungen durch Schlagstockeinsätze. Bezeichnend finde ich, dass Polizisten, die so etwas tun, meist nicht ausfindig zu machen sind. Schnell dagegen war der vermeintlich geschädigte Polizist herausgefunden, dem ich den Mittelfinger gezeigt haben soll. Begehen Polizisten Straftaten oder wenden unverhältnismäßig Gewalt an, resultiert daraus meist gar nichts. Umgekehrt kommt die Polizei ein Jahr später mit einem so konstruierten Ermittlungsverfahren um die Ecke. Besonders gegen die Klimabewegung wird hart vorgegangen.

Aus dem Blick zu geraten scheint, dass angesichts der Kohleverwertung unter dem Dorf Lützerath die 1,5-Grad-Grenze gefährdet ist. Erfüllt Deutschland die Klimaziele nicht, und steigt die globale Temperatur darüber hinaus an, wird das für Millionen Menschen zu Leid führen. Die Polizei vertrat in Lützerath Konzerninteressen von RWE; verteidigte das Kapital und riskierte dabei die körperliche Unversehrtheit von Demonstrantinnen und Demonstranten.

Welche Strategie der Polizei vermuten Sie dahinter?

Sie verbreitet Schrecken und spielt mit Ängsten durch immens hohe Haftandrohungen. Wohl wissend, dass mit einer Vorstrafe meine ökonomische Existenz als Sozialarbeiter gefährdet wäre. Da der Vorwurf des besonders schweren Landfriedensbruchs nicht mit einer speziellen Tat begründet ist, fragt sich: Ob man wohl versuchen wird, alle dort zum Protest Anwesenden auf diese Art einzuschüchtern – oder ob man nur in meinem Fall ein Exempel statuieren will.

Wen sehen Sie politisch dafür in der Verantwortung?

Bei diesem Einsatz in NRW haben sich die Grünen von der CDU, ihrem Koalitionspartner in der Landesregierung, vor sich hertreiben lassen. Dabei wurden sie von vielen gewählt, um genau das zu verhindern, was sich in Lützerath abgespielt hat. Vor der Wahl hatten sie zum Zeichen, dass sie für den Kohleausstieg sind, ihren Parteitag am Braunkohletagebau abgehalten. Es war Wortbruch, sich danach hinter den Abriss des Dorfes und den Polizeieinsatz zugunsten des Kohleabbaus zu stellen.