Die Produktion von Artilleriegeschossen (wie hier bei Rheinmetall) für die Ukraine kann nicht so schnell erfolgen, wie die Munition verballert wird (Unterlüß, 6.6.2023)

Der SPD-Außenpolitiker Nils Schmid hat den kollektiven Westen aufgefordert, weltweit Waffen und Munition für den Ukraine-Krieg aufzukaufen. Er sagte der Agentur Reuters, man solle dasselbe tun, was Russland mit Nordkorea gemacht habe: alle vorhandenen Munitionsvorräte für den Krieg in der Ukraine zu mobilisieren. Insbesondere Südkorea habe noch große Vorräte an Granaten des entscheidenden Kalibers 155 Millimeter. Russland hatte nach Berichten westlicher Geheimdienste in Nordkorea größere Mengen an Artilleriemunition und Raketen gekauft. Das Weiße Haus hatte vor einigen Tagen behauptet, Spuren ihres Einsatzes in der Ukrai­ne festgestellt zu haben. Schmid sagte auch, die Forderungen an Bundeskanzler Scholz, jetzt die Lieferung der weitreichenden »TAURUS«-Marschflugkörper an die Ukraine freizugeben, lenkten vom viel akuteren Defizit an Munition für vorhandene Systeme ab.

US-Medien hatten in den vergangenen Tagen über Kalkulationen des Pentagons berichtet, dass der Ukrai­ne etwa die Raketen für die »­PATRIOT«-Abwehrsysteme bereits im Februar ausgingen – und diese Systeme damit nutzlos würden. Weiter seien die USA dabei, in mehreren asiatischen Ländern, wo diese Raketen in Lizenz produziert werden, vorhandene Bestände aufzukaufen. Genannt wurden unter anderem Japan und Singapur.

Unterdessen klagt die Ukraine, dass die Effizienz der eigenen Luftabwehr zuletzt auf 30 Prozent gesunken sei. Russland setze bei seinen Angriffen auf das Land seit kurzem neue und schwerer abzuwehrende Drohnen- und Raketentypen ein. Die Rede war insbesondere von einer neuen Kampfdrohne mit Düsenantrieb, die schneller und weiter fliege und auf dem Radar schlechter zu erkennen sei als das Vorgängermodell. Außerdem seien jetzt russische Kampfdrohnen festgestellt worden, die mit Nachtsichtkameras bestückt seien. Die ukrainischen Meldungen bestätigen, dass entsprechende Berichte russischer Medien über diese Neuentwicklungen wohl kein Hurrapatriotismus sind, sondern im Kern zutreffen dürften.