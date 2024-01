Mohammed Torokman/REUTERS Viel unterwegs, wenig zu sagen: Außenministerin Annalena Baerbock am Montag nahe Ramallah in der besetzten Westbank

Während Israel weiter gnadenlos den Gazastreifen bombardiert, regt sich innerhalb Europas Widerstand vor allem gegen Deutschlands Haltung zum Krieg gegen die palästinensische Enklave. »Es ist schwer zu verstehen, warum sich Deutschland so vor den Karren der israelischen Regierung spannen lässt«, äußerte am Mittwoch die belgische Entwicklungshilfeministerin Caroline Gennez im Interview mit dem flämischen Wochenblatt Knack. Innerhalb der EU dulde Deutschland kaum Kritik an Israel. »Deutsche Freunde: Werdet ihr wirklich zweimal auf der falschen Seite der Geschichte stehen?« fragte die Sozialdemokratin provokant. Kein Mitglied der EU stelle Israels Existenzrecht in Frage. »Aber werden wir weiterhin zusehen, ob es zu einer ethnischen Säuberung kommt?« Die EU dürfe nicht passiv bleiben.

Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Bündnis 90/Die Grünen) bleibt indes bei ihrer Linie: Zwar erklärte sie im Rahmen ihrer Nahostreise am Dienstag am ägyptischen Grenzübergang Rafah, »das Leben in Gaza ist die Hölle. Menschen haben nichts zu essen, Menschen haben nichts zu trinken. Vor allen Dingen haben Menschen keine medizinische Versorgung«. Doch eine Absicht zum Völkermord, wie es Südafrika in seiner Klage vor dem Internationalen Gerichtshof (IGH) vorbringt, könne sie »bei Israels Selbstverteidigung gegen eine bewaffnete Terrororganisation« nicht erkennen.

Südafrikas Präsident Cyril Ramaphosa bekräftigte am Vortag der ersten Anhörung in Den Haag an diesem Donnerstag das Vorgehen seines Landes: »Unser Widerstand gegen das anhaltende Gemetzel an der Bevölkerung des Gazastreifens hat uns als Land dazu gebracht, den IGH anzurufen«, sagte er. »Als ein Volk, das einst die bitteren Früchte von Enteignung, Diskriminierung, Rassismus und staatlich geförderter Gewalt gekostet hat, ist uns klar, dass wir auf der richtigen Seite der Geschichte stehen werden.« Für Israel gebe Pretoria damit »politischen und rechtlichen Schutz für das Hamas-Vergewaltigungsregime«, wie Regierungssprecher Eylon Levy gleichentags erklärte.

Rückhalt bekommt Südafrika indes auch aus Belgien. Der Fraktionschef der flämischen Grünen, Wouter De Vriendt, und deren Kovorsitzende Nadia Naji, wiesen darauf hin, dass nach der »Konvention über die Verhütung und Bestrafung des Völkermordes« jede Vertragspartei, also auch ihr Land, verpflichtet sei, Maßnahmen zu ergreifen, wenn auch nur die Gefahr eines Genozids bestehe. Weil Israel den IGH als Instanz nicht anerkennt wird es sein Urteil höchstwahrscheinlich ignorieren. Die ehemalige Richterin am Internationalen Gerichtshof, Christine Van de Wyngaert, hielt am Mittwoch in der Radiosendung De Ochtend jedoch die moralische Autorität des IGH für richtungsweisend. »Es wäre ein sehr wichtiges symbolisches Signal«, zitierte sie die Agentur Belga. Die Ministerin für Beamtenangelegenheiten Petra De Sutter verlangt, dass Belgien Südafrika folgt und vor den IGH zieht. »Das werde ich innerhalb der Regierung auf den Tisch bringen«, kündigte sie am Dienstag abend auf Instagram an. »Wir müssen gegen die Gefahr eines Genozids aktiv werden.«

US-Außenminister Antony Blinken hatte bei seinem Besuch in Tel Aviv am Dienstag lediglich erneut erklärt, die Opferzahlen seien »viel zu hoch« – Stand Mittwoch lagen die von palästinensischer Seite registrierten Zahlen der getöteten Palästinenser in Gaza bei mehr als 23.300. Im Gespräch mit Premier Benjamin Netanjahu habe Blinken »die Wichtigkeit betont, weiteren zivilen Schaden zu vermeiden und zivile Infrastruktur in Gaza zu schützen«, erklärte Außenministeriumssprecher Matthew Miller. Gleichzeitig bekräftigte Blinken die Unterstützung der USA für das Recht Israels, einen erneuten Angriff der Hamas zu verhindern.

Trotz der vor einigen Tagen erfolgten Ansage Israels, Truppen aus dem Norden des Gazastreifens abzuziehen und zu einer »gezielteren Kampagne« überzugehen, scheinen die Kämpfe jedoch so intensiv wie eh und je zu sein, berichtete Reuters – insbesondere in den südlichen und zentralen Gebieten, wo Hunderttausende hin vertrieben wurden. Schutz gesucht hatten auch Hunderte im Al-Aksa-Krankenhaus in Deir Al-Balah im Zentrum. Bei drei Luftangriffen wurden nach ersten Angaben von Al-Dschasira am Mittwoch nachmittag mindestens 50 Palästinenser getötet.