Odd Anderson/Pool viai REUTERS Zu einem »Spionageprozess« gehört auch die richtige Kulisse: Gerichtssaal in Berlin (13.12.2023)

Was in dem Prozess gegen einen Mitarbeiter des Bundesnachrichtendienstes (BND) vor dem Berliner Kammergericht präsentiert wird, hört sich streckenweise wie ein schlechter Agententhriller an. In seiner Aussage am Mittwoch berichtete der mitangeklagte Diamantenhändler Arthur E. von konspirativen Reisen nach Moskau und Umschlägen mit Geld, die er von dort mitbrachte. Dabei belastete er den BND-Mann Carsten L. schwer, ließ aber viele Fragen offen. L. wird Landesverrat im besonders schweren Fall vorgeworfen. Er soll im Herbst 2022 geheime Informationen gegen Bezahlung an den russischen Geheimdienst FSB weitergegeben haben.

E. ist als mutmaßlicher Komplize mitangeklagt. Der Geschäftsmann erklärte am Mittwoch, dass er für L. Material des BND nach Moskau transportiert und übergeben habe. Im Gegenzug habe er von dort »Umschläge« mitgebracht. Laut Anklage soll das Duo einen »Agentenlohn« von 450.000 respektive 400.000 Euro bekommen haben. E. beschrieb, wie er L. kennengelernt und sich mit ihm angefreundet habe. Ursprünglich sei es darum gegangen, einem russischen Geschäftsmann einen Aufenthaltstitel in der BRD zu verschaffen und einzelne russische Geschäftsleute von der EU-Sanktionsliste »herunterzubekommen«. Skurril: E. sagte zudem aus, er habe ein V-Mann des BND werden wollen und sich dafür Unterstützung von L. erhofft.

Die beiden Angeklagten stehen seit Mitte Dezember vor Gericht, beide sitzen in Untersuchungshaft. Von Beginn an erhob der Verteidiger von L., Rechtsanwalt Johannes Eisenberg, heftige Vorwürfe gegen die beteiligten Behörden und stellte das Verfahren in Frage. So übte er scharfe Kritik, als das Gericht am zweiten Verhandlungstag die Öffentlichkeit ausschloss, um »Staatsgeheimnisse« zu wahren. Eisenberg monierte damals, wegen der Geheimhaltung sei sein Mandant nicht ausreichend in der Lage, sich zu verteidigen und stehe ganz allein einem »riesigen Machtapparat« gegenüber.

Der Anwalt sprach von einem »Schauverfahren«. Es gebe »keinerlei objektiven Beweis dafür, dass es den anklagegegenständlichen Verrat gegeben hat«. Die Anklage stütze sich im wesentlichen auf die Aussagen von E., der »hoch manipulativ« und ein »Hochstapler« sei, so der Anwalt. Er sprach von »Manipulationen des Mitangeklagten, der Bundesanwaltschaft, des BND, des BKA sowie der Souffleure von FBI und CIA«. Eisenberg mutmaßte, dass es sich bei dem ausländischen Geheimdienst, der den BND über den angeblichen Verrat informiert haben soll, um den ukrainischen GUR handeln könnte. Der GUR aber sei ein »Militärgeheimdienst, der vor schwersten Straftaten nicht zurückschreckt, um die Ziele seiner Regierung durchzusetzen«.

Laut dem Vorsitzenden Richter ging es bei den verratenen Informationen um Daten zu »Projekten der Informationsgewinnung«, und zwar bei »Kampfeinheiten, die der Russischen Föderation zugeordnet werden«. Damit bestätigte er indirekt frühere Medienberichte, wonach die angeblich weitergegebenen Dokumente die Fähigkeit des BND betreffen, die Chats der russischen Söldnergruppe »Wagner« mitzulesen.

Auch in der Verhandlung am 20. Dezember hielt Eisenberg nicht mit Kritik hinterm Berg. Sein Mandant werde in »folterähnlicher Einzelhaft« gehalten, erklärte er. Weil sie sich in einem über Mitgefangene weitergeleiteten Brief ausgetauscht haben sollen, hatte das Gericht die Haftbedingungen für L. verschärft. Er soll E. gedrängt haben, seine Aussagen zurückzunehmen. Eisenberg kritisierte zudem, die Bundesanwaltschaft ermittle ohne Kenntnis der Prozessbeteiligten weiter und halte Informationen zurück. Aktenzeichen seien verfälscht worden. Auch seien die Prozessakten so verwirrend angeordnet, dass die Arbeit der Verteidiger erschwert werde. Es handele sich um eine »vermutlich absichtsvoll vermurkste Aktenordnung«.