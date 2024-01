Marijan Murat/dpa Von der Jugend beeindruckt: Cem Özdemir (Bündnis 90/Die Grünen) am Dienstag abend in Erlenbach

Nach monatelanger medialer Tauchstation hat Cem Özdemir (Bündnis 90/Die Grünen) seine Rolle offenbar gefunden: Angesichts anhaltender bundesweiter Proteste von Landwirten, inklusive Blockadeaktionen und Kundgebungen, ist der Bundeslandwirtschaftsminister darum bemüht, sich als Verbündeter der Bauern innerhalb der Ampelkoalition zu inszenieren. Am Mittwoch erklärte er im baden-württembergischen Ellwangen unter Begleitung von Buhrufen und einem Pfeifkonzert, dass er mit der Entscheidung der Bundesregierung, Subventionen für Landwirte zu kürzen, von Anfang nicht einverstanden gewesen sei. In Zukunft müsse bei Beschlüssen mit derartiger Tragweite eine Regierung nicht nur die betroffenen Berufsverbände vorab einbeziehen, sondern auch den »Fachminischter«.

Um Verständnis werbend, führte Özdemir am Abend zuvor in Erlangen ins Feld, dass seine Partei nur eine von drei Koalitionspartnern, die Haushaltslage von ihm nicht zu ändern sei und man »schwierige Kompromisse« machen müsse. Den auch dort Protestierenden gestand er das Recht zu, damit unzufrieden zu sein. Özdemir wolle weiter »schauen«, was er noch tun könne, um beispielsweise die Marktmacht der Landwirte zu stärken.

Der Chef der einflussreichen Lobbyorganisation Deutscher Bauernverband e. V., Joachim Rukwied, zog am Mittwoch im ZDF-»Morgenmagazin« ein positives Zwischenfazit. Die Proteste seien bis dahin »gut« und »ordentlich« verlaufen. Die Position der Bundesregierung, wonach es keine weiteren Zugeständnisse geben soll, sei ein »fauler Kompromiss«, mit dem sie »keinen Trecker von der Straße« hole. Zu den Warnungen vor einer möglichen Unterwanderung extrem rechter Kräfte hatte Rukwied bereits am Dienstag dem Sender Welt gesagt, dass es diese nicht gegeben habe und auch nicht geben werde. Dennoch sollen die Behörden »weiter beobachten, wie Extremisten versuchen, aus den Protesten Kapital zu schlagen«, sagte Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (Mittwoch).

Kanzler Olaf Scholz (SPD) wolle sich an diesem Donnerstag in Cottbus am Rande einer Visite des neuen ICE-Wartungswerks der Deutschen Bahn mit Brandenburgs Landesbauernpräsident Henrik Wendorff treffen, sagte ein Regierungssprecher am Mittwoch. Scholz wolle die Regierungsposition erläutern, »aber die Haltung ist klar«.