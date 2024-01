Aldair Mejia/AP Photo/dpa

Die Putschpräsidentin ist noch im Amt und Dutzende Menschen sind in Peru seit der illegitimen Machtübernahme von Dina Boluarte getötet worden. Am Dienstag (Ortszeit) erinnerten zahlreiche Menschen in Juliaca im Süden des Landes an ihre Angehörigen. 22 Protestierende wurden in der Hauptstadt des Departamento de Puno am 9. Januar 2023 bei einem Marsch gegen Boluarte von Einsatzkräften getötet. Sie hatten gegen die Amtsenthebung des gewählten Präsidenten Pedro Castillo im Dezember 2022 protestiert. Menschenrechtler sprechen von »außergerichtlichen Hinrichtungen«. (jW)