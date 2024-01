Reuters Tv/via REUTERS ECUADOR TV-Mitarbeiter des Kanals TC werden während der Livesendung angegriffen (Guayaquil, 9.1.2024)

In Ecuador eskaliert die Gewalt. Allein am Dienstag (Ortszeit) wurden mindestens zehn Personen, darunter zwei Polizisten, von kriminellen Gangs getötet. Sechs weitere wurden entführt und zahlreiche Menschen verletzt. In der Hauptstadt Quito, in Guayaquil und anderen Städten stellten Geschäfte, Verwaltungen und Universitäten den Betrieb ein. Nachdem eine Gruppe bewaffneter maskierter Männer ein Studio des staatlichen Fernsehsenders TC Televisión während einer Livesendung gestürmt, Mitarbeiter geschlagen und als Geiseln genommen hatte, erklärte Präsident Daniel Noboa (ADN) in einem Dekret, das Land befinde sich in einem »internen bewaffneten Konflikt«. Wegen der zunehmenden Gewalt in den Gefängnissen, der Geiselnahme von Wärtern und der Flucht eines Bandenchefs hatte er am Montag den Ausnahmezustand verhängt.

Der Staats- und Regierungschef ordnete außerdem den Einsatz des Militärs an, um »transnational agierende Banden zu neutralisieren«, die er als »terroristische Organisationen und nichtstaatliche, kriegerische Akteure« bezeichnete. Bis Mittwoch früh wurden nach Polizeiangaben 70 Personen verhaftet. Die Nationalversammlung sicherte den Streitkräften und der Nationalpolizei ihre Unterstützung zu und stellte deren Angehörigen vorab »Begnadigungen« und »Amnestien« in Aussicht, »um die Arbeit dieser Organe zu ermöglichen«. Wie die spanische Agentur Efe berichtete, bekundete auch der ehemalige linke Präsident Rafael Correa (RC) seine »volle Unterstützung« für Noboa. Das organisierte Verbrechen habe dem Staat den Krieg erklärt, schrieb Correa auf X. Jetzt sei es »Zeit für die nationale Einheit«, fügte der Exstaatschef hinzu, der wegen politischer Verfolgung nach dem Ende seiner zehnjährigen Amtszeit im Jahr 2017 im belgischen Asyl lebt.

Ecuador, das zu Correas Amtszeiten eines der friedlichsten Länder Lateinamerikas war, entwickelte sich unter seinen rechten Nachfolgern Lenín Moreno (Mover) und Guillermo Lasso (Creo) zur Drehscheibe für den internationalen Drogenhandel, vor allem in die USA und nach Europa. Seitdem eskalieren auch Bandenkriminalität und Gewalt. Die Mordrate ist heute eine der höchsten in der Region.