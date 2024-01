Oliver Behrendt/imago »Mein Bestreben war der Fußball« – Franz Beckenbauer (11.9.1945 bis 7.1.2024)

Ich war so müde, weil mich der Bobby Charlton hundertzwanzig Minuten über den Platz gehetzt hat, dass mir das auch völlig wurscht war.

Franz Beckenbauer über das dritte Tor im WM-Finale 1966

*

Paul Breitner

*

In den zehner Jahren habe ich mehrere aufwendige Hörbilder über die politische Rhetorik in der Bundesrepublik geschrieben. Obwohl das Internet bereits vor O-Tönen überquoll, kam ich an die wahren Raritäten nur auf einem Wege ran: Ich ging ins Deutsche Rundfunkarchiv auf dem Gelände des Hessischen Rundfunks und hatte das ungeheure Glück, auf einen überaus freundlichen und mir wohlgesinnten Archivar zu treffen, der mir jeden Wunsch erfüllte und die dort erschließbaren, unermesslichen Quellen für mich ausschöpfte.

Kaum zu meinem Erstaunen beklagte er, dass die Redakteure des HR von dem gewaltigen Schatz keinerlei Gebrauch machten. Die Rundfunkleute der heutigen Generation sind faul, geistfrei und an der Geschichte ihres Mediums keinen Deut interessiert.

Diesen Vorwurf kann man Philipp Grüll und Christoph Nahr, den Autoren der Dokumentation »Beckenbauer« (BR 2024, in der ARD-Mediathek), nicht machen. Sie haben wunderbares Material geborgen: eines der damals keuschen Interviews, das in diesem Fall der große Rudi Michel mit Franz Beckenbauer führte und in dem der auf dem Rasen geniale, aus einer seltsamen anderen Dimension herübergewehte Schlaks gestand, Autogrammanfragen seien ihm »nur lästig«; oder Bilder vom Publikum auf den Tribünen des Münchner Olympiastadions, in dem während des WM-Finales meterlange Zigarren geraucht wurden; oder zahllose taktvoll montierte Stills, die ein Gefühl für die beinahe ätherische Körper- und Ballbeherrschung des Giesinger Arbeiterjungen vermitteln.

Und in dem Moment, in dem ich einen Punkt hinter den dritten Absatz dieses Textes gesetzt habe, ruft mich jW-Redakteur Merg am 8. Januar an: »Vor zwei Minuten hat die ›Tagesschau‹ gemeldet, dass Franz Beckenbauer gestorben ist.«

Was jetzt? Die plötzlich durch und durch unangemessene, narzisstische Einleitung, die ich ja so schlau fand, wegwerfen? Alles überdenken und neu beginnen? Mir fehlen die Nerven dazu.

Ich versuche es folgendermaßen: Ich lasse selbstverständlich die schlechten Scherze über Franz Beckenbauers Geburtsdatum, den 11. September (er teilte es mit Adorno), weg (die Fachleute wissen, auf welche Äußerung des Fußballfunktionärs Franz Beckenbauer ich anspielen wollte). Und sollte ich die Hinweise auf Franz Beckenbauers im Film von Weggefährten mehrfach angesprochenen konstitutionellen Unmut, auf seine ostentative Unlust und Unempfindlichkeit, seine Unnahbarkeit, über die sein Bruder Walter auf rührende Weise spricht, unterschlagen?

Ich hab’s hiermit nicht getan.

Franz Beckenbauer, das Kind aus dem Münchner Proletariat, bezeichnete sich einmal als Buddhisten. Und einer seiner unbeabsichtigt kunstvollsten, ehrlichsten Sätze war: »Wenn ich zum Beispiel einen Schopenhauer lese – ich verstehe ihn nicht.«

Vielleicht rumorte in ihm ein dunkler Drang nach Bildung, nach dem anderen, nach der höheren Schicht. Er besuchte die Oper, und zugleich sagte er: »Mein Bestreben war der Fußball.«

Ich hatte mir notiert: »Er besteht aus Leerstellen.« Eine solche Aussage ist eine Anmaßung. Aber was vermag man denn ehrlichen Herzens über jemanden mitzuteilen, mit dem man nicht ein einziges Mal ein paar Worte gewechselt hat?

Er war jähzornig. Er war charmant, ein Liebhaber der Frauen, ein offenbar umwerfender Kerl. Er war ein libertärer, auf schelmisch-sympathische Weise haltloser Bub und das erste PR-Model, die erste kapitalistische Ikone der Fußballgeschichte, ein Produkt, das sich, kreiert von seinem Manager Robert Schwan, gefallen ließ, Produkt zu sein. Ein einziger riesiger Widerspruch – so, wie Menschen sind. Und so haust du mit einem Geschmacksverbrechen (»Gute Freunde kann niemand trennen«) im anbrechenden Zeitalter der kulturindustriellen Simulation die echten Giganten aus dem Feld: »Er war vor den Beatles in der Hitparade.« (Herbert Jung, Bild)

Er hatte Charisma, sagt mein Vater. Ja. Charisma, das im Wortsinne eine Gottesgabe ist. Mehr wissen wir nicht. Und nicht einmal das wissen wir.

Der berühmte Tänzer auf dem Platz, elegant, makellos, graziös, anmutig. Ihm fehlte die Wucht, das wahrlich bullige und zugleich neckische Ungestüm seines Buddys Pelé, der ihn zum Besten aller Zeiten kürte. Franz Beckenbauer tupfte den Ball hierhin und dorthin, und doch konnte er holzen und aus der Ferne bolzen wie wenige. Auf Youtube mag man sich anschauen, welche Weitschussgranaten er bei der WM 1966 in England, einundzwanzigjährig, abfeuerte, nach Zickzackläufen übers halbe Feld, wie zuletzt Lothar Matthäus 1990 gegen Jugoslawien einen hinbretterte.

»Er schwitzt ja nicht«, bemerkt Harald Schmidt in »Beckenbauer«. Ebenda emittiert der ehemalige Bundesaußenjockelsumpfkopf ausschließlich rumpeligen Schwachsinn (»Der blutjunge Franz Beckenbauer – da begann es bei ihm«; Otto Schily ist notabene genauso doof: »Franz Beckenbauer hat eine enorme Strahlkraft entwickelt«; na, das erklärt mal was).

Günter Netzer kommt einem Geheimnis, das damit keines mehr wäre, näher: »Franz Beckenbauer hat sich in seiner Zeit sehr schonen können. Er hat da hinten gestanden und die anderen laufen und kämpfen lassen. Und wir ham den Ärger gehabt. Und er war die Lichtgestalt da hinten dran und hat das gefeiert. Sehr, sehr schlau.«

Nein. Nicht schlau, nicht »clever«, eventuell. Eher arglos, volkstümlich naiv – und daher verführbar, habituell korrupt, ein Ehrgeizling, rücksichtslos mag er gewesen sein (vermute ich). Und gleichwohl: Freiheitssinn, meinethalben liiert mit Arroganz. Aber allein die Abwesenheit von den Kämpfen in der Ebene gebiert Kunst. Hört man Franz Beckenbauers Bruder Walter zu, fügt sich ein brüchiges Mosaik von einem Menschen zusammen, der hoffentlich (und etliches steht dagegen) zum Teil unverfügbar war.

»So hat sich der liebe Gott die Welt vorgestellt« (Franz Beckenbauer zur gekauften WM 2006). Die Lederbälle, die von ihm mit der Pike geküsst wurden, haben sich die Welt so vorgestellt, wie er sie auf dem Platz erschuf, und sie, die Bälle, verstanden sich als empfunden. Das bleibt, und das ist alles, was ich sagen kann.