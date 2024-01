Clodagh Kilcoyne/REUTERS Antifaschistischer Protest in Dublin (27.11.2023)

Als Paul Murphy gerade sein Neugeborenes baden wollte, hörte er vor seinem Fenster Sprechchöre: Am Samstag abend hat sich ein Dutzend rechter Bedränger vor dem Wohnhaus des linken Parlamentsabgeordneten von Südwest-Dublin versammelt. Murphy schrieb auf X: »Auf einem ihrer Plakate steht etwas über irische Obdachlose, aber ich wette, keiner hat irgendwem geholfen, sich gegen Zwangsräumung zu wehren. Sie kümmern sich nicht um Kinder oder Obdachlose. Sie wollen nur Hass und Spaltung verbreiten.« Auf den Schildern und Plakaten war zu lesen: »Illegale männliche Immigranten bekommen Wohnungen vor den irischen Obdachlosen«, »Was ist mit der Zukunft irischer Kinder?« oder »Warum fliehen Männer im wehrpflichtigen Alter vor Krieg?«

In Irland nehmen die provokativen Aktionen von Faschisten zu. Nach einer Serie von Wahlniederlagen verlegte die während der Coronapandemie entstandene Protestszene ihren Fokus auf die Straße. Seit über einem Jahr gibt es Straßenblockaden, Proteste vor geplanten Asylheimen und Angriffe auf linke Veranstaltungen. Schon im vergangenen April hatte sich ein rechter Mob vor dem Haus von Paul Murphy versammelt, der für die »ökosozialistische« Organisation RISE im Dáil, dem irischen Parlament, sitzt und dort Teil einer Fraktion mit der trotzkistischen Partei People Before Profit (PBP) ist. Seit Jahren ist er gegen den Faschismus und in der antirassistischen Bewegung aktiv.

In Murphys Wahlkreis in Südwest-Dublin brannte am 30. Dezember ein ehemaliger Pub vollständig aus. Auf dem Gelände des leerstehenden Shipwright-Pubs im Stadtteil Ringsend hätten ab Januar Obdachlose untergebracht werden sollen. Die irische Polizei bestätigte, dass es sich um Brandstiftung handelte. Die Unterkunft wurde völlig zerstört. Das Gebäude stand im Mittelpunkt einer gezielten Kampagne der Faschisten. Obwohl die Behörden nie bekanntgegeben hatten, welche Wohnungslosen in der geplanten Notunterkunft untergebracht werden sollten, wurden in den sozialen Medien gezielte Falschinformationen verbreitet, wonach es sich um eine große Anzahl alleinstehender, männlicher Asylsuchender handelte, darunter Vergewaltiger, Diebe und Mörder.

Laut Connor Gallagher von der Irish Times war es bereits der 20. Brandanschlag auf tatsächlich geplante oder mutmaßliche Asylunterkünfte in den letzten fünf Jahren. Die Häufigkeit solcher Attacken habe aber »besonders in den letzten zwölf Monaten stark zugenommen«, so Gallagher im Interview mit dem öffentlich-rechtlichen RTÉ.

Eine Woche vor Weihnachten war ein ehemaliges Hotel in Rosscahill im County Galway bei einem Brand zerstört worden, das Ministerium für Integration hatte es für die Unterbringung von Asylsuchenden vorgesehen: »Das Ross Lake House Hotel wird als vorübergehende Notunterkunft für Antragsteller auf internationalen Schutz genutzt werden«, hieß es in einer Pressemitteilung. 70 Betten hätten bereitstehen sollen. Wie auf Bildmaterial zu sehen ist, hatten sich binnen kürzester Zeit rund 30 Personen versammelt, die mit einer Blockade der Zufahrtsstraße gegen die Unterbringung der Schutzsuchenden protestierten. Das seit Jahren leerstehende Hotel wurde noch in derselben Nacht durch einen Brandanschlag schwer beschädigt.

In einer Erklärung nach dem Brand des Pubs in Dublin zeigte sich People Before Profit besorgt: »Zahlreiche Angriffe nach ähnlichem Muster zeigen, dass faschistische Kräfte es schaffen, in örtlichen Gemeinden Hass zu schüren.« Sie würden dabei die soziale Not und die Wohnungskrise ausnutzen. Statt gegen die Wohnungslosen solle sich die Wut der Menschen gegen die Regierung wenden, die keinen bezahlbaren Wohnraum schaffe, aber Grundstücke wie das »Irish Glass Bottle«-Gelände in Ringsend Investoren überlasse, die dort Luxusappartements errichten wollen.