»Über Medien und linke Medienkritik«. Diskussion. In festgefahrenen Positionen und versteifter Polemik befangen, offenbart sich die heutige Debattenkultur als handfeste Krise der Öffentlichkeit. In seinem Buch »Medienkritik ist links« bricht Lukas Meisner mit dem Schweigen der Linken. Er zeigt nicht nur die Risiken pauschaler Dämonisierung der Leitmedien als »Lügenpresse« auf, sondern weist nach, warum die Verunglimpfung jeglicher Medienkritik als »rechtspopulistisch« nicht weniger demokratiegefährdend ist. Er macht klar: Was lange fehlte und was es wieder braucht, ist eine medienkritische Linke, die im Sinne der Demokratie und nicht gegen sie vorgeht. Voranmeldung: tickets@peter-hacks-gesellschaft.de. Donnerstag, 11.1., 19 Uhr. Ort: Café Sibylle, Karl-Marx-Allee 72, Berlin. Veranstalter: Peter-Hacks-Gesellschaft

»Für Frieden und Solidarität! In Gedenken an die Ermordung Rosa Luxemburgs«. Am Ort ihrer im September 1913 gehaltenen Rede gegen den drohenden Krieg gedenken wir der Ermordung Rosa Luxemburgs. Montag, 15.1., 17 Uhr. Ort: Titania, Basaltstraße 23, Frankfurt am Main. Veranstalter: DKP Frankfurt am Main

»Spaziergang zu den Stätten der Ermordung von Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht«. Mit Reden und Kulturbeiträgen. Montag, 15.1., 18 Uhr. Ort: Olof-Palme-Platz (Eingang Elefantentor zum Zoologischen Garten), Berlin. Veranstalter: Friedenskooperation Berlin