Die Bevölkerung im Norden von Gaza wird mit Appellen und Granaten gebeten, sich in den Süden zu begeben. Als sie im Süden ist, wird der Süden unter Beschuss genommen. Wie wollen wir das nennen? Einen Aprilscherz im Spätherbst? Eine Schikane? Ein Massaker? Einen Genozid?

Wir wissen nicht, wie der Mitherausgeber der FAZ, Dr. Jürgen Kaube, diesen Vorgang zu nennen beliebt. Aber dass der, Kaubes Ansicht nach, ein »Genozid« auf überhaupt gar keinen Fall genannt werden darf, wissen wir. Denn das sei ein »Unsinn«, wenn auch von der »Meinungsfreiheit« ebenso gedeckt wie die Behauptung, »der Mond bestehe aus Gorgonzola« (FAZ, 6.1.). Die einzige Begründung, die er für dieses Verdikt vorträgt, ist, das Leid der Palästinenser werde maßlos überdramatisiert, »und weil der Maßstab des Maßlosen der Holocaust ist«, setzten postkommunistische Intellektuelle auf der Suche nach einem neuen Proletariat alles daran, »einen Genozid an den Palästinensern für wahrscheinlich, für kurz bevorstehend und jedenfalls beabsichtigt zu erklären«.

Nicht mehr als ein Jagdschein

Dieser Satz ist vielleicht kein so hübscher Unsinn wie der Mond aus Gorgonzola, ein Unsinn ist er aber doch, allein schon, weil er Genozid und Holocaust in eins setzt. Muss Kaube daran erinnert werden, dass der Bundestag vor nicht langer Zeit beschlossen hat, der »Holodomor«, also ein Genozid der Sowjets an den Ukrainern, hätte stattgefunden? Erwähnt Kaube nicht selbst die Armenier, deren viele einem vom deutschen Kaiserreich gedeckten und unterstützten Genozid zum Opfer fielen? Die Leichen der Herero wollen wir ihm nicht auch noch vor die Redaktionstüre legen, dafür auf den entscheidenden Unterschied zwischen ihm und einem anderen deutschen Chefideologen hinweisen: Jürgen Habermas.

Es war Anfang November, die Kollateralschäden im Gazastreifen und im Westjordanland beliefen sich bereits auf etliche tausend Tote (inzwischen 22.000). Wie Gore Vidal angesichts eines ähnlichen Manövers bemerkte, war es, als ob »Palermo bombardiert würde, um die Mafia auszurotten«. In dieser Situation erklärte Habermas, bei »aller Sorge um das Schicksal der palästinensischen Bevölkerung« dürften die »Maßstäbe der Beurteilung« nicht verrutschen. Das wurde als Wink aufgefasst, das Massaker sei kein Genozid. Da sprach noch, wenn auch in Diensten ihrer Majestät der Macht, die Aufklärung. Denn es ließe sich im Prinzip mit Habermas diskutieren. Kaube dagegen überweist alle, die von der Generallinie abirren, ins Irrenhaus: »Es sind oft Intellektuelle und Künstler sowie Studenten, die solche Ansichten pflegen. Den Studenten mag man ihre Jugend zugutehalten; sie sind genauso dumm, wie wir damals waren.« Die Höflichkeit gebietet es, das Tempus des letzten Teilsatzes wortlos hinzunehmen. »Für die Unterzeichner offener Briefe, die Schriftsteller, Max-Planck-Direktoren, Historiker und Twitterer gilt diese Entschuldigung nicht.« Ludwig Erhard hätte sie Pinscher genannt. Aber warum bellen sie denn?

Wie alle Eitlen hält Kaube seine Gegner für eitel. Er meint, die intellektuellen Pinscher wögen sich in der »Illusion der Wirksamkeit«. Man könne zwar »eine Welt beklagen, in der sie und ihre Empörungen kaum eine Rolle spielen. Doch solang viele ihrer Empörungen so blind und wirr sind wie diejenigen über Israel, wird sich daran nichts ändern.« Mit jeder seiner Zeilen verliert die Einbildung, der Mond bestehe aus Gorgonzola, ihr widervernünftiges Odeur. Denn Kaube übertrifft sie Mal um Mal: Da Schriftsteller, Max-Planck-Direktoren, Historiker und Twitterer bloß Unsinn äußerten, dürften sie sich nicht wundern, dass er nicht wirkt. Das wird bereits von seinem eigenen Artikel widerlegt. Denn wenn der angebliche Unsinn keine Wirkung zeigte, warum sollte dann der Herausgeber persönlich sich bemüßigt fühlen, die staatsfernen Intellektuellen unter dem Totschlägertitel »Antisemitismus von links« an die Kandare zu nehmen?

Bleiben wir bei der Wirksamkeit. Wie gesagt, ist Kaube zufolge der Unsinn der »Akademiker, Literaten und Künstler, die sich selbst links vorkommen«, von der »Meinungsfreiheit« geschützt, auch wenn sie bei ihm nicht viel mehr als ein Jagdschein ist. Doch von diesem Schutz kann längst keine Rede mehr sein. Weil die Frauenrechtlerin Azza Soliman sich zu Gaza geäußert hat, hat der deutsche Staat ihrer NGO CEWLA, die, gegen heftige Widerstände vor Ort, ägyptischen Frauen hilft, die Unterstützung entzogen. CEWLA hatte mit 200 anderen arabischen Organisationen eine Resolution unterzeichnet, in der der »Genozid gegen die palästinensische Bevölkerung im Gazastreifen« angeklagt und Israel ein »Apartheidstaat« genannt wird.

Werdet unpolitisch!

Le Monde (27.12.) stellte dazu fest: »Die arabischen Verteidiger der Menschenrechte riskieren, ihre Finanzierung zu verlieren, wenn sie sich, was den israelisch-palästinensischen Konflikt angeht, nicht der politischen Linie dieses Geldgebers unterordnen.« Zwar dürfen sie sich für Menschenrechte engagieren, doch nicht für die Rechte aller Menschen; Näheres bestimmt die Geopolitik. Ähnliche Drangsalierungen übten, so Le Monde, auch Schweden und die Schweiz aus. Aber bleiben wir in Deutschland: In einem lehrreichen Artikel fasste die New York Times bereits am 7. Dezember zusammen, wie es in Deutschland »Akademikern, Literaten und Künstlern, die sich selbst links vorkommen«, ergeht, wenn sie der politischen Linie der Staatsführung nicht folgen.

Weil die haitianische Kuratorin Anaïs Duplan sich erdreistet hatte, von einem Genozid in Gaza zu sprechen, beendete das Folkwang-Museum in Essen die Zusammenarbeit mit ihr. Nachdem ihr von Carsten Otte in der Taz (10.10.) unterstellt worden war, sie schüre »Ressentiments, die eine Grundlage für Hassverbrechen abgeben«, wurde die Ehrung der israelischen Schriftstellerin Adania Shibli auf der Frankfurter Buchmesse verschoben. Ebenfalls in der Taz (19.11.) fand sich die Lüge, die Künstlerin Candice Breitz stehe BDS nahe. Daraufhin sagte das Saarlandmuseum Breitz’ Ausstellung über Sexarbeit in Südafrika ab. Diesen Hieb rechtfertigte Kaubes Kollege Andreas Kilb (FAZ, 20.12.) damit, »dass künstlerische Freiheit keinen Anspruch auf staatlich geförderten politischen Aktionismus begründet«. Künstlerinnen, werdet unpolitisch! Nachdem der antideutsche Blog »Ruhrbarone« in emsiger Polizeiarbeit herausfand, dass die Schriftstellerin Sharon Dodua Otoo einst eine israelkritische Erklärung unterschrieben hat, durfte der Peter-Weiss-Preis nicht mehr an sie verliehen werden. Übrigens hätte auch Peter Weiss niemals den Peter-Weiss-Preis erhalten. Und die New York Times hat noch weitere Beispiele von dieser Sorte parat.

Eine Meinungsfreiheit besteht selbstverständlich noch: Es ist die Freiheit, der Meinung von Taz, FAZ und Regierung zu sein. Für alle, die sich dieser Freiheit nicht unterwerfen wollen, werden gerade Zwangsjacken geschneidert.