Der Genozidprozess beginnt diese Woche: In einem Eilverfahren will Südafrika zunächst erwirken, dass der Internationale Gerichtshof (IGH) in Den Haag ein sofortiges Ende der israelischen Aggression im Gazastreifen sowie die Einstellung »aller genozidalen Handlungen« anordnet. Dazu erhalten die Repräsentanten beider Parteien am Donnerstag und Freitag je zwei Stunden Zeit, um beim »Weltgerichtshof« ihren Fall darzulegen. Eine Entscheidung über die vorläufigen Maßnahmen wird in den kommenden Wochen erwartet. Beschlüsse des IGH sind endgültig, doch verfügt das Gericht über keine Möglichkeiten, deren tatsächliche Durchsetzung anzuordnen.

Vorwurf Völkermord

Südafrika beruft sich bei der Klage auf die UN-Völkermordkonvention, die beide Länder unterzeichnet haben. Das eigentliche Verfahren, in dem der südafrikanische Vorwurf des »Völkermords« verhandelt wird, wird voraussichtlich mehrere Jahre in Anspruch nehmen. Israel weise »die von Südafrika verbreitete Blutverleumdung und seine Klage vor dem Internationalen Gerichtshof (IGH) mit Abscheu zurück«, hieß es am 29. Dezember in einer von der israelischen Botschaft in Berlin auf X verbreiteten Presseerklärung (mit »Blutverleumdung« ist hier die antisemitische Ritualmordlegende gemeint, nach der Jüdinnen und Juden christliche Kinder ermorden, um deren Blut bei Ritualen im Rahmen der Pessachfeierlichkeiten zu verwenden). Die Anschuldigungen Südafrikas entbehrten einer sowohl »faktischen als auch einer rechtlichen Grundlage« und stellten »eine verabscheuungswürdige und verächtliche Instrumentalisierung des Gerichtshofs dar«. Allein die Hamas sei »für das Leiden der Palästinenser im Gazastreifen verantwortlich«, so die Erklärung weiter. Israel hingegen sei »dem Völkerrecht verpflichtet und handelt in Übereinstimmung mit diesem«.

Bei IGH-Verfahren entsenden die Parteien je einen Richter, zusammen mit den 15 permanenten IGH-Richtern fällen sie mit einfacher Mehrheit das Urteil. Die israelische Regierung hat hierfür den ehemaligen Präsidenten des israelischen Obersten Gerichts, Aharon Barak, berufen. Der 87jährige Holocaustüberlebende gilt als bedeutendster Richter in der Geschichte Israels und habe sich »den Ruf eines liberalen Richters und Verfechters der Demokratie erworben«, schrieb das Onlineportal Middle East Eye (MEE) am Montag. Insbesondere sein »entschiedener Widerstand« gegen die geplante sogenannte Justizreform der Regierung von Benjamin Netanjahu habe ihm in den vergangenen Monaten »Lob in Oppositionskreisen und Kritik von der extremen Rechten eingebracht«.

Für Orly Noy, die Vorsitzende der israelischen Menschenrechtsorganisation B’Tselem, entsendet Israel »dieses Symbol des sogenannten demokratischen Israels, um seine Verbrechen gegen die Palästinenser in Gaza reinzuwaschen«, wie sie MEE sagte. Denn anders als in seinem Kampf für die israelische Demokratie sei Baraks Bilanz in Fragen des palästinensisch-israelischen Konflikts »in keinster Weise liberal«, fügte der Rechtsgelehrte Nimer Sultany von der Londoner SOAS-Universität hinzu. Noy stimmt dem zu und führt etwa Baraks Urteile zur Enteignung von palästinensischem Land im besetzten Westjordanland und zu gezielten Tötungen durch das israelische Militär an. Barak habe sein ganzes Berufsleben »der Legitimierung der Verbrechen Israels und der Besatzung« gewidmet, so die B’tselem-Vorsitzende. Barak schützte den israelischen Staat aktiv vor den Folgen eines Gutachtens des IGH, in dem dieser 2004 die israelische Grenzmauer zum Westjordanland für völkerrechtswidrig erklärte. Damit verhinderte er, dass das Oberste Gericht über die generelle Rechtmäßigkeit der Mauer entschied.

Angriffe akzeptabel

Auch in bezug auf den aktuellen Krieg gegen Gaza gibt sich der Jurist unnachgiebig: »Es kann durchaus verhältnismäßig sein, fünf unschuldige Kinder zu töten, um ihren Anführer ins Visier zu nehmen«, sagte Barak im November gegenüber dem kanadischen Globe and Mail. Die Bombardierung etwa Dschabalijas im Norden Gazas mit mindestens 50 Toten sei akzeptabel, wenn die israelische Armee damit »auch andere Ziel erreicht«. Auch wenn Barak ein ausgesprochener Kritiker Netanjahus ist, sei er »völlig einverstanden mit dem, was die Regierung tut«. Seine Aufgabe in Den Haag wird sein, dieses Handeln juristisch zu bewerten.