Osman Orsal/REUTERS Laut Anklage ein Aufruf zum Aufstand: Demirtaş spricht auf einer Solidaritätskundgebung für Kobani (Diyarbakir, 9.10.2014)

Die letzten Worte fielen auf Kurdisch – die Sprache wird in der Türkei bis heute diskriminiert: »An tekoşîn an tekoşîn. Bijî têkoşîna azadiyê!« (Entweder Kampf oder Kampf. Es lebe der Freiheitskampf!) So beendete Selahattin Demirtaş am Montag mittag seine sich über neun Tage hinziehende Verteidigungsrede vor dem 22. Hohen Strafgericht von Ankara. Selbst anwesend war der populäre kurdische Politiker bei dem seit April 2021 laufenden Prozess innerhalb des Gefängniskomplexes von Sincan nicht. Er wurde per Video aus dem Gefängnis im westtürkischen Edirne zugeschaltet, wo er seit mehr als sieben Jahren auf Weisung von Staatspräsident Recep Tayyip Erdoğan festgehalten wird.

Der frühere Kovorsitzende der Demokratischen Partei der Völker (HDP) ist der Hauptangeklagte in dem als Kobani-Verfahren bekannten Schauprozess gegen 108 Politiker der linksgerichteten, vor allem bei Kurden verankerten Partei, die aufgrund eines laufenden Verbotsverfahrens mittlerweile ihre Tätigkeit eingestellt hat. Die Anklage lautet auf »Aufwiegelung zum Aufstand« und »Spaltung der Einheit und Integrität des Landes«. Zur Last gelegt werden den Angeklagten, von denen sich 18 in Haft befinden, Aufrufe zu Massenprotesten im Oktober 2014, als die vom türkischen Staat unterstützte Dschihadistenmiliz »Islamischer Staat« (IS) in die syrisch-kurdische Stadt Kobani eindrang. Bei gewaltsamen Auseinandersetzungen zwischen Demonstranten, der Polizei und islamistischen Milizen, die die Proteste im kurdischen Osten der Türkei angriffen, wurden damals rund 40 Personen getötet.

Die HDP-Vorsitzenden Demirtaş und Figen Yüksekdağ sowie weitere Abgeordnete waren nach Aufhebung ihrer parlamentarischen Immunität im November 2016 festgenommen worden. Eine Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte (EGMR) von 2018, wonach Demirtaş als Präsidentschaftskandidat seiner Partei aus der Untersuchungshaft entlassen werden müsse, wies Erdoğan als »nicht bindend« zurück. Statt dessen erfolgte eine erste Verurteilung zu einer Haftstrafe wegen angeblicher »Terrorpropaganda«.

Im Kobani-Prozess fordert die Anklageschrift bis zu 15.000 Jahre Haft für Demirtaş. »Wir haben nur die Würde und die Identität unseres Volkes verteidigt, sein Recht auf ein menschenwürdiges Leben im eigenen Land«, wies dieser die Vorwürfe der Anklage zurück, stellte aber klar: »Wir leisten Widerstand, ob im Gefängnis oder im Parlament. Widerstand gegen Unterdrückung ist legitim.« In seinen Auslassungen trat der Angeklagte dabei als Ankläger der Politik des türkischen Staates auf. In die Geschichte der vergangenen hundert Jahre zurückgehend schilderte er die Zwangsassimilierung der Kurden, ihre Entrechtung, Massakrierung und Folterung. »Es war diese Folter, die die PKK dazu brachte, zu den Waffen zu greifen. Es war diese Folter, die die Menschen in die Berge getrieben hat«, benannte Demirtaş die Ursache für den seit vier Jahrzehnten andauernden Guerillakampf der Arbeiterpartei Kurdistans. Er erinnerte daran, wie 2015/16 ein Dutzend Städte und Ortschaften im Osten der Türkei von der Armee »dem Erdboden gleichgemacht« wurden.

»Es gibt nur eine Lösung für die kurdische Frage: Die Anerkennung der Kurden, wie sie sind«, warb der Politiker für das Zusammenleben der Völker der Türkei durch eine demokratische Autonomie. »Die Waffen müssen zum Schweigen gebracht werden«, machte sich Demirtaş für ein Ende der Gewalt stark, hier habe der Staat die Macht, den ersten Schritt zu tun. Eine Schlüsselfigur für Verhandlungen ist für ihn dabei der seit Ende der 90er Jahre auf der Gefängnisinsel İmralı inhaftierte Abdullah Öcalan. »Millionen von Menschen haben Öcalan zum Führer ihres Volkes erklärt«, so Demirtaş, der auch angeklagt ist, mit der Titulierung »kurdischer Volksführer« einen Straftäter gepriesen zu haben. »Öcalan arbeitet für den Frieden«, zeigte sich Demirtaş überzeugt. »Er denkt mehr an die Zukunft dieses Landes als viele Nationalisten und Rassisten hier.« Seit März 2021 fehlt allerdings jedes Lebenszeichen von dem in Isolationshaft gefangenen PKK-Gründer.