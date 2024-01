aal.photo/IMAGO Der Versicherungsverband GDV erhielt bereits 2023 die satirische, aber treffende Auszeichnung »Superlobbyist«

Vertreter der Finanzwirtschaft lobbyieren im Berliner Politzirkus am eifrigsten. Diejenigen also, die die meiste Kohle haben, aber noch viel mehr Kohle machen wollen. Nach aktuellen Recherchen der Bürgerbewegung Finanzwende steckt der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) allein 15 Millionen Euro jährlich in seine politische Einflussarbeit in der Hauptstadt, womit er hierzulande die erste Geige spielt.

Im Umkreis von Bundesregierung und Bundestag sind für ihn 160 Abgesandte in Stellung, um die Bundesgesetzgeber auf Linie zu bringen. Hunderte weitere Einflussagenten und noch viel mehr Geld wirken in den Bundesländern, in Brüssel und in Tuchfühlung mit diversen Aufsichtsbehörden. Der Aufwand lohnt sich: Der GDV hat etwa maßgeblich dazu beigetragen, dass die Altersvorsorge zum Ziel von Renditejägern geworden ist und Riester-Sparer in Massen über den Tisch gezogen wurden.

Bereicherung mag Hauptanliegen beim Lobbyieren sein, doch buhlen auch Umwelt-, Klima- oder Verbraucherschützer um Einfluss. Mit ihren begrenzten Ressourcen können sie gegen die Machtapparate von Konzernen und Industrieverbänden nur wenig ausrichten. Finanzwende hat das vor zwei Jahren eingeführte Lobbyregister des Deutschen Bundestags in einer am Montag veröffentlichen Studie ausgewertet.

Während sämtliche sogenannten zivilgesellschaftlichen Organisationen im Berichtsjahr 2022 zusammen knapp 20 Millionen Euro für die politische Beziehungspflege mobilisierten, kamen Banken, Fonds und Versicherer mit 42,8 Millionen Euro auf mehr als das Doppelte. Der Finanzsektor hat seine Vormachtstellung beim heimlichen Politikmachen also gefestigt, lag er doch bereits bei der ersten Bestandsaufnahme fürs Jahr 2021 vorne. Unter den ersten 100 Einträgen im Register finden sich zehn Vertreter der Geldvermehrungsbranche, darunter etwa die Deutsche Bank, die Commerzbank und die R+V-Versicherung.

Bei Lobbymacht in Deutschland tippten die meisten Menschen auf die Autobauer oder den Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI), bemerkte Finanzwende-Geschäftsführer Daniel Mittler am Dienstag gegenüber jW. »Aber die Finanzlobby ist noch stärker, und die Mischung aus Unauffälligkeit und Machtfülle schadet unserer Demokratie.« In den Top-100 finden sich jeweils nur sechs Vertreter der Auto- und Chemieindustrie, die gemeinsam kaum mehr Geldeinsatz als die Finanzbranche aufbringen.

Das Budget der Energiewirtschaft, mit acht Listenplätzen an zweiter Stelle, beträgt mit rund 23,5 Millionen Euro nur etwas mehr als die Hälfte der Mittel der Geldlobby. Die ist auch personell einsame Spitze: In Berlin unterhält sie mit 610 Agenten fast so viele Leute, wie es Parlamentarier im Reichstag gibt. Insgesamt sind in der Spreemetropole 33.200 Lobbyisten im Auftrag von 6.100 Organisationen unterwegs.

Aber lassen die sich bremsen, nur weil neuerdings ein Lobbyregister existiert? »Das ist ein klassischer Fall von ›notwendig, aber nicht ausreichend‹«, so Mittler. Das Instrument werfe aber »Licht in einen Bereich der Macht, der bisher im Dunkeln lag«. Werde Skandalöses öffentlich, ändere sich auch etwas. Noch wichtiger ist für Mittler aber der »Aufbau von Gegenmacht« mit der Perspektive der Durchsetzbarkeit einer weitreichenden Regulierung gerade der Finanzökonomie. So habe es beispielsweise auf EU-Ebene Bestrebungen gegeben, ein Provisionsverbot für Anlageprodukte durchzusetzen. Das Vorhaben sei aber auch auf Initiative der BRD und Druck der deutschen Versicherungswirtschaft aufgegeben worden. »Ein Lobbyregister, das solche Zusammenhänge klarer aufzeigt, kann helfen, solch schädlichen Lobbyeinfluss zu unterbinden.«

Ab 1. März müssen Lobbyisten konkret benennen, welche Gesetze sie beeinflussen wollen. Wenn die Reform des Registers dann in Kraft tritt, müssen Seitenwechsel sichtbarer werden und sogenannte ­Lobbyagenturen detailliertere Angaben zu ihrer Arbeit machen. Die Reform ist allerdings nur ein Zwischenschritt auf dem Weg zu echter Transparenz. Denn der per Koalitionsvertrag angekündigte legislative »Fußabdruck«, der sichtbar machen würde, welche Akteure bei der Gesetzgebung wann und wie die Finger im Spiel hatten, soll dagegen nicht kommen. Wer der Ampel das wohl zugeflüstert hat?