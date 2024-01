Political-Moments/IMAGO Wollen »Mut und Zuversicht« verbreiten: Die Bundesvorsitzenden Ricarda Lang und Omid Nouripour (r.) am Dienstag in Berlin

Bundesweit haben Landwirte auch am Dienstag ihre Proteste gegen die Kürzungspolitik der Bundesregierung – wenn auch in geringerem Ausmaß – fortgesetzt. Doch die Ampelpartei Bündnis 90/Die Grünen scheint nicht bereit, dem Druck der Straße erneut nachzugeben und geplante Kürzungen bei den ­Agrarsubventionen zurückzunehmen, wie die Parteivorsitzende Ricarda Lang am selben Tag gegenüber Journalisten deutlich machte. Man begrüße die Rücknahme der »Überbelastung« der Landwirte durch die eigene Bundesregierung in Form des teilweisen Beibehaltens von Subventionen beim »Agrardiesel« und der Befreiung von der Kfz-Steuer. Damit sei eine »ausgewogene Lösung gefunden« worden, sagte Lang während der Pressekonferenz zum Abschluss einer Klausurtagung des Bundesvorstandes in Berlin.

An jenem »Kompromiss« seien die Koalitionspartner FDP und SPD beteiligt. Und wie um zu betonen, dass die Grünen-Spitze inklusive den Ministern Robert Habeck (Wirtschaft) und Cem Özdemir (Landwirtschaft) nicht mit sich verhandeln lasse, verteidigte Lang ihre neu entdeckte Standhaftigkeit damit, dass »die Bürger« die »Sicherheit« verdienten, dass einmal gefundene Kompromisse beibehalten werden. Den Landwirten stellte sie in Aussicht, dass man mal »schauen« werde, wie man diese weiter unterstützen könne. Immerhin: Die Partei wolle Landwirten bei ihrer »Marktmacht gegenüber Handelsketten« unter die Arme greifen. Gemeint haben dürfte Lang das Machtgefälle, welches zwischen den Agrarbetrieben und der Agrar­industrie, beispielsweise den Molkereien, herrscht. »Diese Machtfrage müssen wir angehen«, deklarierte die Grünen-Vorsitzende.

Die andere Machtfrage sprachen sie und ihr Kovorsitzender Omid Nouripour am Dienstag nur indirekt an. Auf ihre Rolle innerhalb der Koalition mit SPD und FDP sowie das aktuelle Umfragetief der eigenen Partei angesprochen, sagte Lang: »Wir müssen dahinkommen, dass wir uns gegenseitig wieder stark haben wollen.« Innerhalb der Koalition solle nicht eine Partei alle anderen überstrahlen wollen. Das kann als Seitenhieb gegen die FDP verstanden werden, die mit Christian Lindner den Finanzminister und Volker Wissing den Verkehrsminister stellt. Beide konnten wiederholt Kernvorhaben der Grünen für diese Legislatur erfolgreich aus der Bahn werfen.

Ihre Abhängigkeit vom Gutdünken des Lindner-Ministeriums musste die Grünen-Vorsitzende auf Nachfrage einräumen: Das noch immer nicht über den Status eines Wahlkampfversprechens hinaus gediehene »Klimageld« benötige einen »Auszahlmechanismus«. Dieser sei erst noch zu schaffen, der Vorgang liege im Finanzressort. Die soziale Abfederung der Erhöhung des CO2-Preises lässt somit weiter auf sich warten. Bis dahin treffen die von der Ampel verstärkten Preiserhöhungen Endverbaucher mit geringem Einkommen mit besonderer Härte.

Ob abends im Restaurant oder bei Treffen mit Kapitalisten, oft gehe es um den Fachkräftemangel in der BRD, ließ Lang die Journalisten wissen. Da zugleich Millionen Erwerbslose die hiesige Reservearmee bilden, liege ein »Matching-Problem« vor, wie es Lang formulierte. Soll heißen: Ihre Partei wolle sich in der ihr verbleibenden Zeit dafür einsetzen, dass dem Kapital neue Arbeitskräfte zugeführt werden. Unter anderem durch die verbesserte Vereinbarkeit von Familienfürsorge und Berufsleben. Auch bräuchten junge Menschen ohne Schulabschluss staatliche Förderung, so müsse mehr Geld in Berufsschulen fließen. Über Studierende und ihre Perspektiven auf ein gesichertes Einkommen verloren sie und Nouripour kein Wort.

Mit Blick auf die EU-Wahl sowie die drei Landtagswahlen dieses Jahr in Thüringen, Sachsen und Brandenburg wolle man die emotionale Ansprache des Publikums nicht denen überlassen, die »mit Hass« agierten. Mehr als »Stolz« auf die bürgerlich-parlamentarische Demokratie haben die Grünen allerdings nicht im Angebot.