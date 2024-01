Emmanuel Dunand/Pool via REUTERS Unbeliebt und geschwächt: Borne musste am Mittwoch das Amt des Regierungschefs an Attal abgeben

Lange hat Emmanuel Macron gezögert – nun hat sich der französische Präsident entschieden, zum dritten Mal seit seiner Wahl 2017 den Premierminister auszutauschen. Nach Édouard Philippe, Jean Castex und Élisabeth Borne wurde am Dienstag der bisherige Bildungsminister Gabriel Attal zum neuen Premier ernannt. Der 34jährige ist damit der jüngste und erste offen schwule Regierungschef der Fünften Republik.

Die Ernennung Attals kommt überraschend. Bisher hatte Macron stets darauf geachtet, Premierminister zu ernennen, die in der Öffentlichkeit kaum bekannt waren. Diesmal hat er sich für einen seiner bekanntesten und laut Umfragen auch beliebtesten Minister entschieden. Zwanzig Monate nach seiner Wiederwahl versucht Macron damit, sich aus dem Sumpf zu ziehen, in den er sich manövriert hat. Borne, unbeliebt und geschwächt durch die schleppende Verabschiedung der Rentenreform und des Einwanderungsgesetzes, war Macron zum Klotz am Bein geworden.

Der ehemalige Sozialdemokrat, der Macron bereits 2016 unterstützte, hat im Schatten des Präsidenten einen kometenhaften Aufstieg erlebt. Attal wurde 2017 zum Abgeordneten gewählt, verbrachte aber nur ein Jahr in der Nationalversammlung, bevor er in die Regierung wechselte. Dort war er nacheinander Staatssekretär für Bildung und Jugend, Regierungssprecher, beigeordneter Finanzminister und schließlich Bildungsminister. In dieser Rolle erregte er zuletzt Aufsehen mit seinem »rassistischen Gesetz«, so die linke Opposition, das das Tragen der Abaya in der Schule verbietet.

Es ist schwer vorstellbar, dass es Macron mit Attal gelingen wird, seiner desaströsen zweiten Amtszeit neuen Schwung zu verleihen. Die großen Linien der Sozial-, Wirtschafts- und Umweltpolitik werden sich nicht ändern – erstens, weil sie in den Händen Macrons bleiben, und zweitens, weil Attal keine inhaltlichen Differenzen mit dem Staatschef hat. Der Linkspolitiker Jean-Luc Mélenchon, neben der Faschistin Marine Le Pen der einzige Akteur, der dem Regierungslager bei den Präsidentschaftswahlen 2027 gefährlich werden könnte, kommentierte die Ernennung des neuen Premiers treffend: »Attal erhält seinen Posten als Regierungssprecher zurück. Das Amt des Premierministers wird abgeschafft. Der präsidiale Monarch regiert allein mit seinem Hof.«