Bruna Prado/dpa

Künstler haben am Montag in Brasilien gegen die Ermordung der Venezolanerin Julieta Hernández protestiert (Bild). Die Künstlerin wurde laut Polizeiangaben um den 23. Dezember herum in der Stadt Presidente Figueiredo von einem Einwohner beraubt und anschließend vergewaltigt. Die Frau des mutmaßliches Vergewaltigers habe anschließend versucht, den Mann und das Opfer anzuzünden, berichteten brasilianische Medien. Der Körper der Toten wurde am 6. Januar gefunden. Die Polizei hat den Mann und seine Frau verhaftet. Diese haben demnach gestanden. (jW)