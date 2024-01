Eckehard Schulz/imago Zwei Nichten von Marinus van der Lubbe enthüllen den Gedenkstein unweit seines Grabes (Leipzig, 13.1.1999)

Am Mittwoch wird auf dem Leipziger Südfriedhof anlässlich des 90. Jahrestages der Hinrichtung Marinus van der Lubbes eine neue Grab- und Gedenkanlage eingeweiht. Womit wird der Gedenkstein, der seit 1999 an den niederländischen Arbeiter erinnert, nun ergänzt?

Der erneuerte Gedenkstein wurde nun an die tatsächliche Grabstätte verlegt und mit einer ausführlichen Informationstafel mit deutschem und niederländischem Text ergänzt. Das Grab ist über viele Jahre anonym gewesen, darüber befanden sich lange Zeit Urnengräber. Am 13. Januar 1999, da wäre van der Lubbe 90 Jahre alt geworden, wurde der Gedenkstein in Anwesenheit von zwei Nichten auf dem Südfriedhof in einiger Entfernung vom eigentlichen Grab eingeweiht. Vorausgegangen war dem eine Initiative der damaligen PDS-Fraktion im Stadtrat. Damals war das ein ziemlicher Rummel, in den Niederlanden gab es sehr viel Interesse. Dort gingen und gehen viele Menschen immer noch davon aus, dass van der Lubbe den Reichstag allein angesteckt und es den Nazis am 27. Februar 1933 gezeigt hat. Die Hintergründe und die eigentliche Problematik dieser Brandstiftung sind nicht so präsent.

Wer nimmt an der Veranstaltung teil?

Das wird vermutlich nicht ganz so viel Publikum sein wie 1999, aber einige niederländische Zeitungen sind wieder vor Ort. Wir erwarten auch einige Familienmitglieder. Ulrich Hörning, Bürgermeister der Stadt Leipzig, wird ein paar Worte sagen. Wir von der Paul-Benndorf-Gesellschaft, die die Sache über viele Jahre vorangetrieben hat, werden natürlich auch da sein.

Die Ehrung war also in der Hauptsache eine Leipziger Initiative?

Ja. Aber Familienangehörige und niederländische Künstler waren immer einbezogen. Wir haben das über die Jahre mit viel Herzblut gemacht und sind auch ein bisschen stolz auf das, was wir erreicht haben.

Nun galt und gilt die Reichstagsbrandstiftung in der linken Publizistik als inszenierte Provokation. Auch in der internationalen Forschung hat in den vergangenen Jahren die Auffassung an Boden gewonnen, dass van der Lubbe kein Alleintäter war. Die alte Polemik, van der Lubbe sei ein bewusster Handlanger der Nazis gewesen, ist vom Tisch. Aber dass er – mit katastrophalen Folgen – Provokateuren auf den Leim gegangen ist, lässt sich kaum noch leugnen. Wie kann man an seinem Grab damit umgehen?

Marinus van der Lubbe ist in eine Sache hineingeraten, die er nicht überblickt hat. Insofern war dieser niederländische Maurer eine tragische Gestalt. Am Ende dieses politischen Kriminalfalls stand der Justizmord an van der Lubbe. Dass er im Februar 1933 nach allem, was wir heute wissen, mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ein unbewusstes Werkzeug der tatsächlichen Brandstifter – also der Nazis – war, steht nach unserer Auffassung einer Würdigung van der Lubbes an seiner Grabstelle nicht entgegen. Ehrung und Gedenken gelten dem Menschen und dem Naziopfer.

Rechnen Sie mit der Möglichkeit, dass der kleine Gedenkort zu einem Ort der Verklärung van der Lubbes wird, wie das in seinem Heimatland ja zum Teil der Fall ist? Mir sind auch in Deutschland Menschen begegnet, die eine auf links gedrehte Variante der von dem Antikommunisten Fritz Tobias ausformulierten Alleintäterthese vertreten haben. Da tritt van der Lubbe dann als Lichtgestalt eines Antifaschismus der Tat auf.

Wir haben als Paul-Benndorf-Gesellschaft darauf geachtet, dass wir keinen Ansatzpunkt für einen Heldenkult schaffen. Wir verfolgen einen humanistischen Ansatz, keinen politischen. Es ging uns um eine würdige Gedenk- und Grabanlage. Auch bei den niederländischen Künstlern, die hier mitwirken, sehe ich nicht die Gefahr, dass sie nebenbei an einer politischen Inszenierung arbeiten.

Im vergangenen Jahr wurde das Grab geöffnet, die Gebeine wurden vorübergehend exhumiert und untersucht. Was ist dabei herausgekommen?

Mit den derzeitigen Methoden der Gerichtsmedizin ist es nicht möglich gewesen, nach fast einem Jahrhundert Spuren einer mutmaßlichen Verabreichung von Drogen oder Giften nachzuweisen, die sein vielfach bezeugtes merkwürdiges Verhalten und seinen körperlichen Verfall während des Prozesses erklären könnten. Wir wissen aber nun sicher, dass das wirklich die Gebeine van der Lubbes sind. 1953 ist das Grab schon einmal geöffnet worden. Aber es lässt sich nicht mehr rekonstruieren, warum das geschah und mit welchen Ergebnissen.