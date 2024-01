Jörg Carstensen/dpa »Durch die Rahmenbedingungen der Eigentümerstruktur belastet«

Wie erwartet, hat die Warenhauskette Galeria Karstadt-Kaufhof (GKK) am Dienstag zum dritten Mal seit Sommer 2020 Insolvenz beantragt. Ziel des beim Amtsgericht Essen gestellten Insolvenzantrages ist laut Mitteilung des Unternehmens dessen Geschäftsfortführung durch einen neuen Eigentümer. Der angeschlagene Signa-Konzern des österreichischen Immobilienspekulanten René Benko, dem GKK noch gehört, sei nicht geeignet, die Warenhäuser fit für die Zukunft zu machen, so Galeria-Chef Olivier van den Bossche.

»Galerias operativer Erfolg wird durch die Rahmenbedingungen der alten Eigentümerstruktur belastet«, erklärte er. Die Insolvenzverfahren der Signa-Tochtergesellschaften »schädigen Galeria massiv, behindern das laufende Geschäft und schränken durch hohe Mieten und teure Dienstleistungen die künftige Entwicklungsmöglichkeit stark ein«. Nach dem 2023 abgeschlossenen Insolvenzverfahren hätte GKK 200 Millionen Euro vom Signa-Konzern erhalten sollen, die die Warenhauskette dringend braucht. Ob nur ein Cent dieses Betrages fließen wird, gilt als ungewiss.

Die Beschäftigten in den derzeit etwa 90 Warenhäusern sehen einer ungewissen Zukunft entgegen, wobei unklar ist, wie viele es überhaupt sind: Nach Angaben des Unternehmens sind mehr als 15.000 Menschen für GKK tätig, Verdi geht von rund 12.000 aus. Auf jeden Fall sei es für die Beschäftigten bitter, einem weiteren Insolvenzverfahren mit allen Unwägbarkeiten für die Existenz ausgesetzt zu sein, so Silke Zimmer, Verdi-Bundesvorstandsmitglied für den Handel. Seit Jahren hätten die Beschäftigten Lohnverzicht geleistet, um Arbeitsplätze zu retten.

Das dritte Insolvenzverfahren stürze die Belegschaft wiederum in Zukunftsängste. »Vom neuen Insolvenzverwalter fordern wir, alles daranzusetzen, dass die gute wirtschaftliche Entwicklung, die das Unternehmen in den vergangenen Monaten genommen hat, fortgesetzt werden kann und die verbliebenen rund 12.000 Arbeitsplätze erhalten bleiben«, so Zimmer. Wünschenswert wäre ein strategischer Investor, der Handelskompetenz mitbringe und GKK als Ganzes erhalte.