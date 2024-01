Hilary Bronwyn Gayle/Disney Aufeinander zugehen, voneinander lernen, schon ist bzw. bleibt die Palmenwelt heile

Praktisch gesprochen sollte man sich für »Next Goal Wins« den richtigen Moment aussuchen. Es empfehlen sich Zustände des extremen Alkoholkaters, der totalen Depression oder im Anschluss an eine Lobotomie. Zu sagen, die heitere Fußballkomödie des neuseeländischen Regisseurs Taika Waititi sei schlichtweg dämlich, trifft es nicht ganz. Obwohl der Zuschauer sich schon fragen muss, was hier handwerklicher Fehler und was bewusster Nonsense ist. Man sollte sich besser gehenlassen, das eigene milde, dämliche Grinsen meditativ ertragen können.

Die Geschichte geht so: 2001 kassiert die Fußballnationalmannschaft des südpazifischen Außengebiets der USA, Amerikanisch-Samoa, die höchste Niederlage in der Geschichte der FIFA. Nach 90 Minuten steht es gegen Australien 0:31. Auch in den darauffolgenden 30 Länderspielen hat man auf dem höchst christlichen Eiland keinen Erfolg. Man importiert aus Nordamerika einen Niederländer, Thomas Rongen soll es als Trainer richten. Nach drei Wochen vereint er Exilsamoaner mit den Einheimischen, bringt frischen Wind und Disziplin in die Elf. Kleine Erfolge stellen sich ein. Von diesen drolligen Begebenheiten erzählt bereits eine gleichnamige Dokumentation aus dem Jahr 2014. Sie findet weltweit Anklang bei entzückten Kritikern und Kino­gängern.

Storys von Underdogs und schrulligen Dorfkäuzen sind dankbare, weil einfache emotionale Stoffe. Bereits vor fünf Jahren sicherte sich die Walt Disney Company lukrative Rechte. Dazwischen kamen die Coronajahre und ein Sexskandal um die Nebenrollenbesetzung Armie Hammer – er wurde durch Will Arnett ersetzt. Inzwischen läuft »Next Goal Wins« in deutschen Kinos an.

Michael Fassbender spielt den versoffenen Coach, einen abgehalfterten Versager mit emotionalen Blockaden. Ihm bleibt die Wahl: Sozialhilfe auf dem Kontinent oder ab aufs tropische Elba. Gleich bei der Ankunft werden die Hinterwäldler als das gezeigt, was sie 103 Minuten lang bleiben: liebenswürdige Dorfdeppen. Es gibt den Weinerlichen, den Brutalen, den Verbissenen, den Schönen, den Tollpatschigen, den Fressack und, genau, wir sind im 21. Jahrhundert – die Transfrau. Sogleich kugeln sie – in Polynesien gibt es in der Tat ein erhebliches Adipositasproblem – alle über den grünen Rasen, der eher einem saftigen Bolzplatz gleicht. Der amerikanisch-samoanische Fußballverband verwendet die Originaldoku als Abschreckungsmaterial gegen Fettleibigkeit. Kein Scherz. Und die porträtierte Transfrau (bzw. Vertreterin des »dritten Geschlechts« in der hiesigen Kultur, gespielt von der nonbinären Kaimana) war die allererste in einer WM-Qualifikation. Auch kein Scherz.

Kaum ein Gag zündet oder lockt über ein müdes Postpromilleschmunzeln hinaus. Der Coach ist ein Schwein, die Insulaner sind unfähig oder unflätig oder beides. Selbstverständlich gehen beide Parteien mit viel spiritueller Erkenntnis vom Platz. Man kennt das von den »Indianern von Cleveland« (1994), von den »Mighty Ducks of Anaheim« (1992), von den Manga-»Kickers« (1985–1989). Aufeinander zugehen, voneinander lernen, schon ist bzw. bleibt die Palmenwelt heile. Tolle Landschaften gibt es hier zu bestaunen. Wie die Akteure möchte man glatt vom Spielfeld in den Ozean hüpfen.

»Next Goal Wins« ist ein Film, auf den niemand gewartet hat, dessen Konsum aber auch nicht schadet. Alle bekommen ihr Fett weg, der weiße Kolonialherr, seine indigenen Gastgeber. Die Geschichte der transgeschlechtlichen Kapitänin ist bemerkenswert unaufdringlich und empathisch eingewoben. Es menschelt nicht nur – alles ist nachvollziehbar menschlich in diesem zuckersüßen Obstsalat aus billigem Klamauk und planmäßigem Pathos.