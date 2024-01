Toomuch Production/Screenshot Die Pazany machen einen Ausflug in die Hauptstadt – noch sind sie ohne Blessuren

»Das ist eine große Herausforderung. Unser Problem ist, dass wir dem nichts entgegensetzen können«, sagte der erste Vizesprecher der Kiewer Werchowna Rada, Alexandr Kornjenko, in einem Interview Ende Dezember. Und er meinte damit nicht die »Kinschals«, sondern die erste Staffel von »Slowo Pazana. Krow na asfalte« (»Das Wort des Jungen. Blut auf dem Asphalt«; »Pazan« ist allerdings ein Jargonwort und gehört nicht zum Schulrussischwortschatz). Die Filmproduktion aus Russland geht seit November 2023 im gesamten postsowjetischen Raum viral. Sie hat, ungeachtet der 18-plus-Einstufung, vor allem bei Jugendlichen inzwischen Kultstatus. Und das offenbar auch in der Ukraine, wo das Aufrufen russischer Internetseiten verboten ist. Trotzdem stand zum Beispiel der Titelsong »Pyjala« (2020) von Aigel Gaisina bereits Anfang Dezember in ukrainischen Internetcharts auf Platz eins.

Die achtteilige Serie spielt im Kasan der späten 80er Jahre. Es liegt viel Schnee, in den Amtsstuben hängen Bilder von Gorbatschow, in der Schule versuchen strenge Lehrerinnen und ein enthusiastisch-naiver Komsomol-Sekretär, den Anschein von Ordnung aufrechtzuerhalten, während die Jugendlichen Straßengangs bilden, kriminell werden und sich gegenseitig bekämpfen. Es geht ausgesprochen hart zu, Totschlag und Vergewaltigung eingeschlossen. Die Massenprügeleien, bei denen mitunter Totschläger und Nagelbretter zum Einsatz kommen, sind exzellent choreografiert. In dieser Welt müssen sich die 14jährigen Schüler Andrej und Marat behaupten, und das geht nur, wenn man Mitglied einer Gang ist, ein »Pazan«.

Am Ende wird einer der beiden feierlich in den Komsomol aufgenommen werden, während der andere zusammen mit weiteren kahlgeschorenen Insassen einer Kolonie für jugendliche Straftäter das 1988er Lied »Sedaja notsch« (Graue Nacht) von Juri Schatunow und der legendären Gruppe »Laskowy Mai« (Zärtlicher Mai) im Chor singt: »Und wieder eine graue Nacht, und nur ihr vertraue ich – du, graue Nacht, kennst alle meine Geheimnisse. Doch auch du kannst mir nicht helfen, und deine Dunkelheit nützt mir nichts.«

Mein Bekannter, vor 30 Jahren aus Russland nach Berlin übergesiedelt, bemerkte zur Serie: »So sah es damals überall in der So­wjetunion aus.« Katja (31) und Grischa (21) dazu: »So sieht es heute noch überall in der Ukraine aus.« Und in über 8.000 (russischsprachigen) Kommentaren zum Trailer auf Youtube erzählen Leute erschütternde Familiengeschichten. Jeder, der damals jung war, ist froh, dass diese »furchtbare Zeit« lange vorbei ist, und wer jetzt jung ist, auch. Aber alle sind begeistert von der Qualität des Films – und von der Ausstattung: »Klamotten, Lieder: buchstäblich alles wie in meinen CCCP-Jugendjahren!« In russischen Second-Hand-Läden soll die Nachfrage nach 80er-Jahre-Kleidung im Stil des Films auffallend gestiegen sein.

Es ist sicher von Vorteil, die Serie zusammen mit Muttersprachlern anzuschauen. Aber auch für Leute mit nur rudimentären Russischkenntnissen erschließt sich über die Bildsprache sehr viel von der Handlung. Empfohlen werden soll hier allerdings auf gar keinen Fall, das Ganze über kostenlose Anbieter wie Kinogo.fm zu streamen. Machen die Ukrainer bestimmt auch nicht. Xa, xa, xa!