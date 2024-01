Ng Han Guan/AP/dpa Nachdem Behörden im September bei der Finanzsparte des Konzerns ermittelten, gab es nun Verhaftungen bei der Elektroautosparte

Der hochverschuldete chinesische Immobilienkonzern Evergrande gerät durch die Verhaftung eines leitenden Managers eines Tochterunternehmens in Zusammenhang mit der chinesischen Immobilienkrise erneut ins Rampenlicht. Wie die Financial Times am Montag mit Verweis auf eine Mitteilung der Evergrande New Energy Vehicle mitteilte, sei Liu Yongzhuo wegen des Verdachts auf Straftaten festgenommen worden. Der Aktienkurs des am höchsten verschuldeten Immobilienkonzerns der Welt fiel am Montag demnach zeitweise um 9,6 Prozent.

Für Evergrande steht Ende des Monats eine Anhörung vor einem Gericht in Hongkong an. Laut Financial Times werden bei dem Termin am 29. Januar Forderungen von Offshore-Anleihegläubigern zur Auflösung des Unternehmens erwartet. In einem bereits abgelehnten Umstrukturierungsplan hatte der Immobilienkonzern angeboten, neue Anleihen auszugeben und einen Teil seiner Offshore-Schulden gegen Anteile der Elektroautosparte und der in Hongkong ansässigen Tochter Evergrande Property Services Group zu tauschen.

Erst im September hatten die chinesischen Ermittler mehrere Mitarbeiter der Investmentsparte des Konzerns verhaftet. Die hundertprozentige Tochter Evergrande Financial Wealth Management habe mit teilweise »illegalen« Methoden und Finanzprodukten hantiert, hieß es seinerzeit, die Aufarbeitung beim Vermögensverwalter werde die Finanzmarktregulierung insgesamt stärken. Die chinesischen Finanzbehörden hatten kurz zuvor die Übernahme der bankrotten Evergrande Life Insurance durch das Staatsunternehmen Haigang Life genehmigt.

Laut dem letzten Jahresbericht vom vergangenen Jahr verzeichnete die Elektroautosparte des schwer verschuldeten Immobilienriesen bis Ende 2022 Verluste in Höhe von 98,9 Milliarden RMB (rund 13,8 Milliarden US-Dollar). Das Unternehmen hatte laut Reuters mehrfach gewarnt, den Betrieb einstellen zu müssen, sollten Investitionen des Mutterkonzerns ausbleiben. Am Montag vormittag (Ortszeit) wurde der Handel mit Aktien des Elektroautobauers demnach ausgesetzt. Nach zwischenzeitlichem Absturz um fast ein Viertel habe sich der Kurs erholt und das Minus nur noch rund sieben Prozent betragen.