Xinhua/IMAGO Am Wochenende setzte Israels Militär bei seinen Angriffen auf Libanon nicht nur konventionelle, sondern auch Phosphorbomben ein (Khiam, 7.1.2024)

Die neue Tournee von US-Außenminister Antony Blinken durch den Nahen Osten wird von Warnungen vor einer Ausweitung des Gazakrieges begleitet. Auf seiner vierten Tour durch die Region seit Beginn des Gazakrieges am 7. Oktober führte Blinken am vergangenen Wochenende zunächst Gespräche in Istanbul und auf Kreta. Anschließend reiste er nach Amman. Am Montag traf Blinken mit dem Emir von Katar, Scheich Tamim bin Hamad Al Thani, zusammen. In den kommenden Tagen stehen noch die Vereinigten Arabischen Emirate, Saudi-Arabien, Israel und das von Israel besetzte Westjordanland sowie Kairo auf dem Programm.

Blinken forderte mehr Hilfe für Gaza. Es ging um die Freilassung der verbliebenen israelischen Geiseln in Gaza sowie um die Frage, wer nach einem Ende des Krieges die Kontrolle über den zerbombten palästinensischen Küstenstreifen übernehmen soll. Angesichts der zunehmenden internationalen Isolation der USA und Israels wegen ihrer Weigerung, einem Waffenstillstand in Gaza zuzustimmen, hatte Blinken vor Weihnachten an Israel »appelliert«, mit gezielteren Angriffen gegen die Führung der Hamas und ihre Infrastruktur vorzugehen. Dann werde das »Leid für die Zivilisten« zurückgehen.

Israel hat Anfang Januar den zweithöchsten Hamas-Funktionär, Saleh Al-Aruri, im Süden Beiruts getötet. Der Generalsekretär der libanesischen Hisbollah, Hassan Nasrallah, wandte sich daraufhin in der vergangenen Woche zweimal an die Öffentlichkeit. Am Mittwoch würdigte Nasrallah die vielen Toten der vergangenen Monate und ging auch konkret auf hochrangige iranische und palästinensische Persönlichkeiten ein, die gezielt von den USA und Israel in den vergangenen Jahren getötet worden waren. In einer zweiten Rede am Freitag kündigte Nasrallah eine schnelle und gezielte Antwort auf die Ermordung Al-Aruris an.

Eine »erste Antwort« auf die Tötung von Al-Aruri und sechs weiteren Personen in Beirut erreichte die israelische Armee am frühen Sonnabend morgen. Mit 62 Raketen nahm die Hisbollah die israelische Militärbasis »Meron« unter Beschuss. Die rund acht Kilometer südlich der Waffenstillstandslinie zwischen Israel und Libanon gelegene Militärbasis ist eine der wichtigsten Sicherheits- und Kommandozentralen des Landes. »Meron« befindet sich auf dem 1.200 Meter hohen Berg Jarmak und ist zuständig für die elektronische Kriegführung Israels im Norden. Von dort aus werden der Luftraum über Syrien, Libanon, der Türkei und Zypern sowie der nördliche Teil des östlichen Mittelmeerbeckens überwacht. Die israelischen Streitkräfte bestätigten Zerstörungen auf der Militärbasis. Armeesprecher Daniel Hagari erklärte, die Schäden würden behoben. Man sei vorbereitet gewesen.

In der Nacht zu Montag kam es zu einem Cyberangriff auf den Flughafen von Beirut. Auf den Anzeigetafeln erschien der Schriftzug: »Hassan Nasrallah, Sie werden keine Anhänger mehr haben, wenn Sie den Libanon mit einem Krieg verfluchen, für den Sie die Verantwortung und die Konsequenzen tragen werden.« Unterschrieben war die Nachricht von einer extremistischen christlichen Gruppe, die sich »Gottes Soldaten« nennt. Eine zweite Gruppe namens »Der, der spricht« verbreitete Fotos von den umgewandelten Informationstafeln über soziale Netzwerke. Am Montag morgen tötete Israel mit einem Luftangriff den hochrangigen Hisbollah-Kommandeur Wissam Tawil. Er befand sich mit dem Auto 15 Kilometer von der Waffenstillstandslinie entfernt, als eine israelische Rakete sein Fahrzeug zerstörte.

Am Montag reiste die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock nach Beirut. Der Fernsehsender Sky News Arabia berichtete, Baerbock habe dort einen Vorschlag aus Israel unterbreiten wollen. Dieser sehe die Stationierung von deutschen Truppen mit militärischer Handlungsoption entlang der südlichen Grenze des Libanon vor, hieß es. Libanon habe das jedoch zurückgewiesen. Der frühere US-Vizepräsident Michael Pence wiederum tat sich bei einem Besuch in Israel in der vergangenen Woche dadurch hervor, dass er Granaten des israelischen Militärs von Hand signierte.