Mohammed Salem/REUTERS Das nächste Familienmitglied: Wael Dahduh trauert mit zahlreichen Menschen in Rafah um seinen Sohn Hamza (7.1.2024)

Neben Medizinern, Lehrern und vor allem Kindern sterben auch die Zeugen der Kriegsverbrechen im Bombenhagel in Gaza: Seit dem Hamas-Angriff auf Israel am 7. Oktober sind laut dem »Committee to Protect Journalists« (Komitee zum Schutz von Journalisten, CPJ) bereits 79 Journalisten getötet worden. 72 waren Palästinenser, vier Israelis und drei Libanesen. Weitere 16 Medienmitarbeiter wurden verletzt, drei gelten als vermisst. Die in New York ansässige NGO erklärte jedoch in ihrem am Montag veröffentlichten Bericht, dass sie darüber hinaus »auch zahlreiche unbestätigte Berichte über weitere Journalisten, die getötet, vermisst, festgenommen, verletzt oder bedroht wurden, sowie über Schäden an Medienbüros und den Wohnungen von Journalisten«, untersuche. Und stellt fest, es sei »die tödlichste Zeit für Journalisten, seit CPJ 1992 mit der Datenerhebung begonnen hat«.

Dass man keine Zeugen haben will und dass es sich um gezielte Tötungen handelt, diesen schweren Vorwurf erhebt nicht nur der katarische TV-Sender Al-Dschasira gegenüber der israelischen Armee. Am Sonntag wurden ihr Journalist Hamsa Dahduh und Mustafa Thuria von der Agentur AFP bei einem israelischen Raketenangriff getötet, als sie im Auto unterwegs waren und Interviews führten – in Khan Junis, wo es eigentlich sicher sein sollte. Die israelische Armee teilte AFP mit, sie habe »einen Terroristen getroffen, der ein Fluggerät bediente, das eine Bedrohung für die IDF-Truppen darstellte«, und fügte hinzu, sie sei sich »der Berichte bewusst, dass während des Angriffs auch zwei andere Verdächtige getroffen wurden, die sich in demselben Fahrzeug wie der Terrorist befanden«.

Für den Direktor der Organisation Reporter ohne Grenzen, Christophe Deloire, »ein nie endendes Gemetzel«, wie er am Sonntag auf X schrieb. »Dieses unerträgliche Massaker muss aufhören. Israel muss für diese Ausrottung des Journalismus in Gaza zur Verantwortung gezogen werden. Wir werden uns weiterhin an den Internationalen Strafgerichtshof wenden, damit den Verbrechen gegen Journalisten höchste Priorität eingeräumt wird. Der Gerechtigkeit muss Genüge getan werden«, forderte Deloire.

Hamsa Dahduh war der Sohn des Journalisten Wael Dahduh, Chefkorrespondent von Al-Dschasira im Gazastreifen und einer der bekanntesten palästinensichen Journalisten. Am Grab seines Sohnes forderte er: »Die Welt sollte mit zwei Augen sehen, nicht mit einem israelischen Auge. Sie sollte sehen, was mit dem palästinensischen Volk geschieht.« Wael Dahduhs Wohnung war am 25. Oktober bombardiert worden. Dort starben seine Ehefrau, ein Sohn, eine Tochter und ein Enkelkind. Mitte Dezember wurde er bei einer Attacke auf eine Schule verletzt, sein Kameramann Samer Abudaka wurde bei dem Angriff mit einer Drohne getötet. Eine Methode, die auch andere Journalisten das Leben gekostet hat.

Schon damals hatte Al-Dschasira den Angriff verurteilt und Israel der gezielten Tötung von Journalisten beschuldigt. Zudem hätte Abudaka laut dem Sender gerettet werden können, verblutete aber, weil israelische Soldaten fünf Stunden lang keinen Krankenwagen zum Ort durchließen. Der Sender erklärte nun in einem Kommuniqué: »Die Ermordung von Mustafa und Hamsa, als sie auf dem Weg waren, ihre Pflicht im Gazastreifen zu erfüllen, bekräftigt die Notwendigkeit, unverzüglich erforderliche rechtliche Maßnahmen gegen die Besatzungstruppen zu ergreifen, um sicherzustellen, dass keine Straffreiheit besteht.« Al-Dschasira zählt allein in Gaza mehr als 90 getötete Journalisten.

Ende Oktober hatte die israelische Armee Reuters und AFP mitgeteilt, dass sie die Sicherheit ihrer im Gazastreifen tätigen Journalisten nicht garantieren könne. Die Agenturen hatten laut Reuters um die Zusicherung gebeten, dass ihre Mitarbeiter nicht von israelischen Angriffen betroffen sein würden. Schon zu diesem Zeitpunkt waren Dutzende Journalisten getötet worden. Die israelische Armee erklärte jedoch am 16. Dezember in einem Kommuniqué unbeirrt: »Die IDF hat noch nie absichtlich Journalisten ins Visier genommen und wird dies auch in Zukunft nicht tun.«