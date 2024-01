Chris Emil Janßen/IMAGO Kunden müssen wieder mit »massiven Beeinträchtigungen im Fern-, Regional- und S-Bahn-Verkehr« rechnen

Nach Ende des »Weihnachtsfriedens« geht der Tarifstreit bei der Bahn in die nächste Runde. Ab zwei Uhr in der Nacht zu Mittwoch bis 18 Uhr am Freitag sind die Beschäftigten bei der Deutschen Bahn (DB), bei Transdev sowie der City-Bahn Chemnitz aufgerufen, ihre Arbeit niederzulegen. Dies teilte die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) am Sonntag abend mit. Der Ausstand im Güterverkehr bei der DB Cargo beginne bereits diesen Dienstag um 18 Uhr, gab der Verband mit Sitz in Frankfurt am Main bekannt. Es wird der dritte Warnstreik in der seit zwei Monaten laufenden Auseinandersetzung sein, zuletzt war der Betrieb vor gut vier Wochen für 24 Stunden weitgehend zum Erliegen gekommen.

Die DB-Führung habe die Zeit nicht genutzt, »um mit einem verhandlungsfähigen Angebot Arbeitskampfmaßnahmen entgegenzuwirken«, äußerte sich der GDL-Bundesvorsitzende Claus Weselsky. Tatsächlich hatte der Staatskonzern am vergangenen Freitag eine neue Offerte in der Absicht vorgelegt, die drohende Eskalation abzuwenden. Die Gewerkschaft nannte dieses Angebot allerdings »substanzlos und vergiftet«, weil es die jüngsten mit anderen Eisenbahnunternehmen erzielten Abschlüsse ignoriere. Vergangene Woche beziehungsweise schon Mitte Dezember hatte sich die GDL mit der Go-Ahead-Gruppe sowie der Netinera Deutschland GmbH auf ein »historisches« Ergebnis geeinigt, das eine schrittweise Absenkung der Wochenarbeitszeit für Schichtarbeiter von 38 auf 35 Stunden ohne Entgeltkürzung ab dem Jahr 2025 vorsieht. Die »Arbeitgeber« hätten erkannt, welchen Belastungen ihre Mitarbeiter ausgesetzt seien und dass es dringend Anreizen bedürfe, »um die jahrelang vernachlässigten Berufe wieder attraktiv und zukunftsfähig zu machen«, erklärte Weselsky.

Die DB und der zweitgrößte deutsche Bahnkonzern Transdev zeigen sich angesichts der GDL-Kernforderung dagegen weiterhin starrsinnig. In der Vorwoche hatte Bahn-Personalvorstand Martin Seiler lediglich vorgeschlagen, bestehende Optionsmodelle auszuweiten. Wer wolle, könne »dann statt 38 nur noch 35 Stunden arbeiten – oder auch 40 Stunden arbeiten. Jeder wählt aus, wie in einer Cafeteria«, sagte er der Süddeutschen Zeitung (SZ). An vollen Lohnausgleich bei weniger Schufterei denkt der Manager indes nicht. Sollten durch kürzere Einsatzzeiten Zusatzkosten entstehen, »muss es Abstriche bei der Lohnerhöhung geben«, so Seiler. Die GDL wertet dies als Schlag ins Gesicht der Betroffenen. Wie weltfremd müsse man sein, »ein Teilzeitmodell anzubieten, das vom Arbeitnehmer selbst finanziert wird«, wunderte sich Wesels­ky und weiter: »Die Mogelpackung – die Nutzung heute schon bestehender gesetzlicher Regelungen als neuartige Verbesserung eines tarifvertraglichen Angebots zu verpacken – erkennen die Eisenbahnerinnen und Eisenbahner sofort.«

Wie die Bahn auf ihrer Webseite informierte, müssen Kunden aufgrund der Arbeitskampfmaßnahmen einmal mehr bundesweit mit »massiven Beeinträchtigungen im Fern-, Regional- und S-Bahn-Verkehr« rechnen. Für Mittwoch bis Freitag kündigte der Konzern einen Notfahrplan mit stark eingeschränktem Angebot an. Bei den ersten beiden Warnstreiks fielen jeweils rund 80 Prozent des Fernverkehrsangebots flach, wobei es bis in den Folgetag hinein zu Verspätungen und Zugausfällen kam.

Derweil hofft die DB darauf, den Ausstand noch juristisch stoppen zu können. Nach Bekanntgabe des Streiktermins hat das Unternehmen einen Eilantrag auf einstweilige Verfügung beim Arbeitsgericht Frankfurt am Main gestellt, über den bis spätestens Dienstag abend entschieden werden muss. Begründet hat Seiler den Vorstoß mit der im Sommer durch die GDL gegründeten Leiharbeitergenossenschaft »Fair Train«, deren Ziel es ist, Lokführer von der Bahn abzuwerben und zu eigenen Tarifbedingungen an Eisenbahnunternehmen zu verleihen. Die Bahn unterstellt der GDL, damit zugleich »Arbeitgeber« und »Arbeitnehmervertreter« zu sein und damit ihre Tariffähigkeit verloren zu haben. Für Weselsky zeige der Konzern damit »erneut die Verzweiflung eines sozialfremden Arbeitgebers, der kein noch so abwegiges Mittel scheut, um die starke GDL zu eliminieren«.