Rudolf Stumberger Rolf Walther (in der Mitte) und die neue BSW-Ortsgruppe (Huglfing, 7.1.2024)

Huglfing im bayerischen Oberland. Hier ist der Himmel blauer, sind die Kühe fetter und die SUVs vor den Landhäusern größer als im sonstigen Freistaat. Wo treffen sich die Sozis? In einer Telefonzelle, lautet ein alter Witz aus der Region. Dass es hier überhaupt eine Linkspartei gibt, hat viel mit Rolf Walther zu tun. Der 77jährige ist hier geboren, war 40 Jahre in der SPD, bevor er 2005 zur Linken stieß. Seit 2020 ist er als Einzelkämpfer im Kreistag von Garmisch-Partenkirchen.

Jetzt sitzt er im großen Saal des Gasthofs Moosmühle in Huglfing und leitet die Jahreshauptversammlung des Kreisverbandes Oberland der bayerischen Linkspartei. Der Kreisverband umfasst eine Region mit mehreren Landkreisen und ist größer als das Saarland, hier hat die Partei um die 60 Mitglieder. 13 davon haben sich am Sonntag im Gasthaus eingefunden, draußen schneit es. Noch ist Walther, der nach einer Schriftsetzerlehre auf dem zweiten Bildungsweg Ingenieur wurde, Mitglied der Linken. »Bis morgen um acht Uhr«, sagt er. Dann wechselt er zur Partei von Sahra Wagenknecht, die sich am Montag in Berlin gegründet hat. So wie der gesamte fünfköpfige Vorstand und noch weitere Mitglieder. »Linke aus dem Oberland laufen zur Wagenknecht-Partei über«, titelte die Lokalzeitung.

Nochkreissprecher Walther zieht Bilanz des vergangenen Jahres: Da war der Neujahrsempfang, zu dem immerhin 70 Leute gekommen waren. Die Teilnahme an der Anti-Siko-Demo in München. Erstmals ein Ostermarsch in der Region. Im Juni die Teilnahme an der großen Friedensdemo in Berlin (»Wie sich die Parteiführung da verhalten hat«, sagt er, »war der letzte Tropfen, der das Fass zum Überlaufen gebracht hat«). Schließlich der Landtagswahlkampf, bei der die Linkspartei auf 1,5 Prozent der Stimmen einbrach. Nach dem Rückblick geht das Formale rasch: Der alte Vorstand wird entlastet, ein neuer gewählt. Er möchte einen »freundschaftlichen und reibungslosen Übergang«, sagt der alte Kassierer zum neuen. Das war’s, große Debatten gibt es nicht.

Nicht mehr. »Die Diskussionen hatten wir seit zwei Jahren«, sagt Elisabeth Osiander, die neugewählte Sprecherin des Kreisverbandes. Die 34jährige Altenpflegerin ist seit 2017 in der Partei und ist froh, dass »nun Klarheit« herrscht. Wo waren die Streitpunkte? Schon in Sachen Friedenspolitik, aber auch bei der Abgrenzung »nach rechts«. Das hatte auch der Landesverband bei einer vom Kreisverband ausgerichteten Friedensdemo in Starnberg kritisiert. Es sei auch eine Generationsfrage: Die Alten gegen die Jungen, von denen es ziemlich wenige gibt.

Elisabeth Osiander sitzt in einer Ecke des Saales, zusammen mit eher jüngeren Mitgliedern. Gegen 13 Uhr ist die Jahreshauptversammlung beendet. Ein paar Schweinebraten und Schnitzel später macht sich die Gruppe auf und verlässt den Raum. Es gibt Umarmungen. Dann ist Parteigründung »Bündnis Sahra Wagenknecht« angesagt, 16 Leute sind gekommen. Auch hier hat Rolf Walther das Sagen, er ist in der Landesarbeitsgemeinschaft »Frieden und internationale Politik« vernetzt und im »Freundeskreis SW24«. Walther ist einer von drei Teilnehmern aus Bayern, die zum Gründungsparteitag der Wagenknecht-Partei am 27. Januar nach Berlin fahren werden. Warum gerade er? Er habe guten Kontakt zu Klaus Ernst, sagt er, einem der zehn aus der Linkspartei ausgetretenen Bundestagsabgeordneten, und man habe das »in Berlin so entschieden«. Denn die neue Partei müsse darauf achten, wer Mitglied werden soll: In einer Fahrradpartei wolle man ja auch keine Autolobbyisten.

In einem Schreiben hat der ehemalige Vorstand den Rücktritt begründet: »Nach Jahren des Engagements und des persönlichen Einsatzes ist es traurig, feststellen zu müssen, dass sich die Linke inzwischen so weit von ihrer Gründungsidee und ihren Idealen entfernt hat, dass sie nicht mehr unsere Partei ist.« Es bleibe ein persönliches Fiasko für jeden, dass diese Entwicklung nicht verhindert werden konnte. Und: »Klar, es ist auch ein Generationenkonflikt«, sagt Walther, »wir Alten ticken anders, gerade in der Friedensfrage.« Drei Jahre will er noch in die Entwicklung der neuen Partei investieren, mit 80 aber sei Schluss. Wird die Neugründung erfolgreich sein? »Ich sehe gewisse Chancen«, sagt er, »sonst würde ich es nicht machen.«