Es herrscht weitgehend Einigkeit in der großen Kriegskoalition von den Grünen bis zur Union: Saudi-Arabien soll mehr Kampfflugzeuge vom Typ »Eurofighter« bekommen. In ihrem Koalitionsvertrag hatte die Ampelregierung eigentlich vereinbart, keine Waffen an Staaten zu liefern, die am Krieg im Jemen beteiligt sind. Das richtete sich vor allem gegen Saudi-Arabien, das seit 2015 an der Spitze einer Militärallianz in dem Nachbarland Krieg gegen die auch als Huthi bekannten schiitischen Ansarollah führt und dem Beobachter dabei zahlreiche Kriegsverbrechen und Angriffe auf Zivilisten vorwerfen.

»Die Welt« sei aber nach dem 7. Oktober »eine komplett andere geworden«, behauptete Außenministerin Annalena Baerbock (Bündnis 90/Die Grünen) am Sonntag bei ihrem Besuch in Jerusalem. Da Saudi-Arabien mit dem Abschuss von Raketen der Ansarollah zur Sicherheit Israels beitrage, »sehen wir nicht, dass wir uns als deutsche Bundesregierung den britischen Überlegungen zu weiteren Eurofightern für Saudi-Arabien entgegenstellen«. Die Äußerungen Baerbocks stießen in Berlin auf Zustimmung. »Der Bundeskanzler teilt diese Einschätzung«, ließ Regierungssprecher Steffen Hebestreit am Montag verlauten. »Die saudiarabische Luftwaffe hat, auch mit Eurofightern, Raketen der Huthi, die auf dem Weg nach Israel waren, abgeschossen. Und im Lichte all dieser Entwicklungen ist die Positionierung der Bundesregierung, was die Eurofighter angeht, zu sehen.« Dem schloss sich auch Wirtschaftsminister Robert Habeck (Bündnis 90/Die Grünen) an: Die Menschenrechtslage in dem islamisch-fundamentalistischen Königreich entsprächen zwar »gar nicht unseren Standards«, es sei aber wichtig, »dass sich Saudi-Arabien wohlgesonnen gegenüber Israel aufstellt«. Um den deutschen Einfluss in Nahost besorgt zeigte sich der stellvertretende Fraktionsvorsitzende von CDU/CSU, Johann Wadephul: »In der Golfregion hat die Bundesregierung in den vergangenen zwei Jahren viel Porzellan zerschlagen, das nur schwer gekittet werden kann. Das grüne Licht für die Eurofighter ist nur ein erster Schritt.«