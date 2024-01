DB MoD France/dpa Festnahme mutmaßlicher Piraten durch französische Marinesoldaten vor der ostafrikanischen Küste (3.5.2009)

Neu-Delhi. Die indische Marine hat Piraten auf einem im Arabischen Meer gekaperten Frachter in die Flucht geschlagen. Marinesoldaten enterten am Freitag die unter liberianischer Flagge fahrende »MV Lila Norfolk« und durchsuchten das Schiff, trafen aber keine Seeräuber mehr an, teilte das indische Militär mit. »Die Piraten gaben wahrscheinlich den Versuch, das Schiff zu entführen, nach Warnungen der indischen Marine auf«, hieß es. Mit einem Patrouillenflugzeug der Marine seien die Piraten gewarnt worden, ein Kriegsschiff sei im Anmarsch. Alle 21 Besatzungsmitglieder, darunter 15 Inder, seien wohlauf. Derzeit würden die Maschinen des Frachters wieder in Gang gesetzt, damit die »MV Lila Norfolk« ihre Fahrt nach Khalifa bin Salman in Bahrain fortsetzen könne.

Die »MV Lila Norfolk« war am Donnerstag vor der Küste Somalias gekapert worden. Das Schiff habe das britische Amt für Seeschiffahrt (UKMTO) darüber informiert, dass am Abend des 4. Januar fünf bis sechs Bewaffnete an Bord gelangt seien, erklärte die indische Marine. Die Besatzung habe sich in einen Schutzraum begeben. Daraufhin habe der Zerstörer »INS Chennai« die Verfolgung der »MV Lila Norfolk« aufgenommen.

Die indische Marine hat nach Angriffen auf die Handelsschiffahrt ihre Patrouillen im Arabischen Meer verstärkt. Sie hatte Anfang der Woche mitgeteilt, eine große Anzahl von Fischerbooten und anderen Schiffen durchsucht zu haben. Die Angriffe auf Handelsschiffe durch mutmaßliche Piraten in der Nähe des Golfs von Aden und des Arabischen hatten im Dezember nach einer sechsjährigen Pause wieder zugenommen. Experten glauben, dass dies daran liegt, dass die von den USA geführten Seestreitkräfte ihre Aufmerksamkeit auf das Rote Meer gelenkt haben, um Angriffe der Ansarollah (Huthis) auf Frachter und Tanker abzuwehren. Die Ansarollah kontrollieren weite Teile des Jemen und wollen mit ihrem Vorgehen zur See erreichen, dass Israel sofort seinen Krieg gegen Gaza einstellt. (Reuters/jW)