Bernd von Jutrczenka/Pool via Reuters Rückendeckung für ukrainisches Militär: Außenministerin Baerbock (M.) zu Besuch im Donbass (Schirokino, 8.2.2022)

Kiew. Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij hat die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock (Bündnis 90/Die Grünen) wegen ihrer Unterstützung für sein Land mit einem Verdienstorden ausgezeichnet. Aus Deutschland wurden auch die Parlamentarier Marie-Agnes Strack-Zimmermann (FDP) und Anton Hofreiter (ebenfalls Bündnis 90/Die Grünen) mit Orden geehrt.

In dem Erlass von kurz vor Neujahr zeichnete der ukrainische Präsident 32 ausländische Personen aus. Sie hätten »einen bedeutenden persönlichen Beitrag zur Stärkung der zwischenstaatlichen Zusammenarbeit, zur Unterstützung der staatlichen Souveränität und territorialen Integrität der Ukraine« geleistet.

Strack-Zimmermann, die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses im Bundestag, nannte die Verleihung eine große Ehre. »Sie ist gleichzeitig Ansporn für mich, weiter unverbrüchlich an der Seite unsere tapferen Freundinnen und Freunde zu stehen«, sagte sie am Freitag in Berlin. Sie werde weiter dafür eintreten, »dass die Ukraine die Unterstützung bekommt, die sie im Kampf gegen den brutalen russischen Angriff benötigt«.

Die FDP-Politikerin ist eine der lautstärksten Verfechterinnen einer militärischen Unterstützung der Ukraine. Sie macht in der Ampelkoalition keinen Hehl daraus, dass sie das Vorgehen von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) für zu zögerlich hält. Auch Hofreiter als Vorsitzender des Europaausschusses fordert beständig umfangreichere Lieferungen von Kriegsmaterial für die Ukraine. Baerbock hat die Ukraine seit Februar 2022 mehrfach besucht und tritt für ein »Europa von Lissabon bis Luhansk« ein.

Die Außenministerin erhielt die dritte Stufe des Ordens »Jaroslaw der Weise«. Strack-Zimmermann und Hofreiter wurden mit der dritten Stufe des ukrainischen Verdienstordens ausgezeichnet. Die höchste Stufe des Jaroslaw-Ordens verlieh Selenskij dem saudischen Kronprinzen Mohammed bin Salman, dem spanischen Ministerpräsidenten Pedro Sanchez und dem albanischen Regierungschef Edi Rama. (dpa/jW)