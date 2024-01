Rüffel aus Brüssel

Hanno Karlhuber/wikimedia.org Warmlaufen fürs Kafka-Jubiläum: Gregor Samsa auf Wanderschaft

Während sich Radio Drey­eckland in Tübingen mit der Justiz herumschlagen muss (junge Welt berichtete), macht den Freien Radios in Sachsen die Landesmedienanstalt (SLM) Ärger. Die Behörde wollte kurz vor den Feiertagen, also ohnehin schon reichlich spät, über die Strukturförderung der Sender für 2024 entschieden haben. Dann erfuhren diese, dass der Beschluss ins neue Jahr verschoben wurde. Im Falle von Radio Blau in Leipzig hat das zur Folge, dass der Trägerverein ins Risiko gehen und zwei Stellen für Technik und Koordination vorfinanzieren muss, die sonst von der SLM-Förderung getragen werden. Auf die Gefahr hin, dass die Anstalt wie im vergangenen Jahr ihren Zuschuss kurzfristig reduziert und Radio Blau auf den Personalkosten sitzenbleibt. Den 2023 bei den nichtkommerziellen Lokalradios gekürzten Betrag hatte die Anstalt einem kommerziellen Flachfunksender in der Lausitz zugeschustert, was inzwischen vom Community Media Forum Europe (CMFE) in Brüssel, dem EU-Gremium für Bürgermedien, getadelt wurde. CMFE-Präsident Vladimir Radinović ermahnte die SLM, nur Medien mit partizipativen, gemeinnützigen und nicht-profitorientierten Arbeitsweisen und Organisationsstrukturen zu finanzieren.

Zu den Programmvorschlägen: Für geflohene Türken sei Berlin einer der gefährlichsten Orte der Welt, wird im Feature »Der lange Arm der Diktatoren« der Journalist Can Dündar zitiert, der sich selbst in der deutschen Hauptstadt vor den Schergen Erdoğans verstecken muss (DLF 2024, Di., 19.15 Uhr, DLF). Der Norddeutsche Rundfunk läuft sich zum Kafka-Jahr warm und eröffnet mit »Die Verwandlung« in der Inszenierung von Heinz von Cramer (NDR 2002, Mi., 20 Uhr, NDR Kultur). Die Ankündigung der folgenden zweiteiligen Ausgabe der Senderreihe »Moment« weckt im Kolumnisten ein heftiges Verlangen nach einer fettigen, scharfen Bosna zum Bier: »Begegnungen am Würstelstand«, Matthias Däuble erkundet die egalitäre Welt der österreichischen Imbissbude (Do. und Fr., 15.30 Uhr, Ö 1).

Derweil verlieren sich immer mehr Mädchen und Frauen in virtuellen Räumen, in denen gemeinsam gehungert wird, manchmal bis zum Tode. Johanna Rubinroth und Carla Siepmann haben einschlägige Foren besucht und fanden »Gefährliche Freundschaften« (SWR/DLF 2024, Fr., 15.05 Uhr, SWR 2). Gerhard Polt und die Well-Brüder aus’m Biermoos haben im November den Preußen im Bonner Pantheon das Panoptikum Bavaricum präsentiert beziehungsweise ihr Programm »Apropos« (Sa., 15.04 Uhr, WDR 5). Vom studierten Historiker und Monty-Python-Veteran Terry Jones stammt die Vorlage zum Kinderhörspiel »Der Ritter und seine Knappen (1/2)« (WDR 2005, Sa., 19.04 Uhr und So., 7.04 Uhr, WDR 5). »Der legendäre Schlagzeuger Max Roach« wäre bei guter Gesundheit am 10. Januar 100 Jahre alt geworden; die »Historischen Konzertaufnahmen« bringen gleich drei Auftritte seines Quartetts, mitgeschnitten 1964 im Sendesaal Bremen und 1978 und 1999 beim Pori-Jazzfestival Finnland (Sa., 20.04 Uhr, WDR 3). Wenn ein Froschmonster Tokio vor dem Untergang bewahren will und dabei des Nachts geschlossene Bäckereien leergefressen werden, befindet man sich in der Geschichte »Hunger« von Haruki Murakami (WDR 2005, So., 17.04 Uhr, WDR 5). Am Sonntag abend schließlich muss die Mimi nicht ohne Dürrenmatt ins Bett: Ein Krimiautor wird in »Abendstunde im Spätherbst« von einem aufdringlichen Hobby­detektiv zu einem Mordfall inspiriert, bei dem ein aufdringlicher Hobbydetektiv einem meuchelnden Krimiautor zum Opfer fällt (NDR 1957, So., 19 Uhr, NDR Kultur).