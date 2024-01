Gemeinfrei Luftbild der zerstörten Abtei des Benediktinerklosters auf dem Monte Cassino nach den Luftangriffen

Nach monatelangen Verzögerungen der Kampfhandlungen eröffneten die angloamerikanischen Truppen am 17. Januar 1944 ihre italienische Offensive gegen die sogenannte Gustav-Linie der Hitlerwehrmacht mit der Schlüsselstellung auf dem 519 Meter hohen Monte Cassino 120 Kilometer südlich von Rom.

Nach der Kapitulation Italiens und dem Waffenstillstand am 8. September 1943 hatte der Befehlshaber des angloamerikanischen Mittelmeerkommandos, General Dwight D. Eisenhower, tatenlos die Errichtung dieser Abwehrfront zugelassen. Sie reichte von der Garigliano-Mündung am Tyrrhenischen Meer quer durch das unwegsame Gebirge bis zu Mündung des Sangro an der Adria. Rund 50.000 Soldaten der 10. und 14. Armee der Wehrmacht, darunter das XIV. Panzerkorps, verteidigten die Stellungen. Gegen sie traten in der Endphase der Schlacht 140.000 Soldaten der 5. US-Army und 240.000 der 8. Britischen Armee mit über 1.600 Geschützen zum Angriff an. Unter dem Befehl des britischen Generals Harold Alexander kämpften Angehörige aus 20 Ländern, darunter aus Indien, Australien, Neuseeland und verschiedenen Staaten Südamerikas sowie polnische Exilverbände und eine internationale jüdische Einheit. Bei den monatelangen Kämpfen nutzten die Alliierten allerdings lange nicht ihre Überlegenheit an Kräften und Material und verzichteten auch auf Bombardements aus der Luft.

Mit dem Ziel, eine zweite Ausgangsstellung zu schaffen und die Verteidiger einzukreisen, landeten die Alliierten am 22. Januar mit zwei Divisionen südlich von Rom bei Anzio und Nettuno im Hinterland der Deutschen. Auch dieser Seelandung fehlte die nötige Stoßkraft. Die herangeführten Wehrmachtseinheiten drängten die alliierten Verbände in die Verteidigung und verhinderten den Ausbau des Brückenkopfes. Die schwersten Kämpfe fanden vor den am stärksten befestigten westlichen Verteidigungsstellungen statt. Auch hier konnte die Wehrmacht den Vorstoß durch das Lirital an der Küste des Latium in Richtung Rom aufhalten.

Exponierte Position

Auf dem Monte Cassino, von dem aus die Angriffsstellungen der Alliierten beobachtet werden konnten, befand sich das Jahrhunderte alte gleichnamige Benediktiner-Kloster mit einer umfassenden historischen Bibliothek sowie Gemälden von Leonardo da Vinci, Tizian und Raffael. Auch die sterblichen Überreste des Benedikt von Nursia, des 547 verstorbenen Abtes des Klosters, wurden dort verwahrt. Der Vatikan drängte daher darauf, diese unersetzliche Hinterlassenschaft in die Engelsburg in Rom in Sicherheit zu bringen.

Entgegen den Verlautbarungen des deutschen Oberbefehlshabers der Wehrmacht in Italien, Generalfeldmarschall Albert Kesselring, er habe die Einbeziehung des Klosters in die deutschen Stellungen verboten, erklärte das Alliierte Kommando, ihre Aufklärung habe festgestellt, dass Gefechtsaufklärer und Artilleriebeobachter aus dem Kloster heraus die deutsche Verteidigung anleiteten. Zwischenzeitlich wurden die Kunstschätze des Klosters von Einheiten der SS-Panzerdivision »Hermann Göring« in den Vatikan evakuiert. Dabei wurden 13 Meisterwerke geraubt, die nach dem Kriegsende in einem Stollen des Salzbergwerks Altaussee, wo Hitler und Göring ihre Kunstsammlungen untergebracht hatten, gefunden wurden.

Nach der Evakuierung der Kunstschätze eröffneten am 15. Februar 229 Boeing-B-17-Bomber »Flying Fortress« des 96. US-Bombergeschwaders Red Devils die Luftangriffe auf den Monte Cassino und warfen 500 Tonnen Spreng- und Brandbomben ab. Am Vortag hatte das Alliierte Kommando die im Kloster anwesenden Menschen mit Flugblättern aufgefordert, die Abtei zu verlassen. Die Piloten meldeten, dass etwa hundert deutsche Soldaten »fluchtartig das Kloster verließen«. Durch die Bombardierung und den schweren Artilleriebeschuss wurde das Kloster mit Ausnahme der Krypta binnen drei Stunden völlig zerstört. Von den etwa 800 Menschen – Mönche und schutzsuchende Einwohner –, die sich zu Beginn der Angriffe im Kloster und dessen Kellergewölben aufhielten, sollen nach unterschiedlichen Angaben zwischen 250 und 427 ums Leben gekommen sein. Auch die Stadt Cassino, umliegende Städte und Dörfer wurden bombardiert.

»Völkerschlacht«

Nachdem sich der Vatikan hinter die Behauptungen Kesselrings gestellt hatte, das Kloster sei militärisch nicht genutzt worden, rechtfertigte US-Präsident Franklin D. Roosevelt persönlich die alliierten Luftangriffe und erklärte auf einer Pressekonferenz, dass »die Deutschen es zu militärischen Zwecken verwendet« hätten. Der Oberbefehlshaber der US Air Force, Henry H. Arnold, nannte die Bombardierung ein »Wahrzeichen für die Zerstörungskraft der Air Force«.

Das Alliierte Kommando nutzte jedoch weder den moralischen Faktor der Bombardierung der deutschen Stellungen auf dem Monte Cassino noch seine Lufthoheit zu einem entscheidenden Sturmangriff. So zogen sich die Kämpfe noch fast drei Monate hin, ehe am 11. Mai die 5. Amerikanische Armee aus dem Landekopf bei Anzio und Nettuno und die 8. Britische Armee beiderseits von Monte Cassino den Widerstand der Wehrmacht brachen. Angesichts der sich insgesamt verschlechternden militärischen Situation in Italien befahl Kesselring am 17. Mai den Rückzug nach Norden. Einen Tag später besetzten zunächst polnische Einheiten unter General Władisław Anders die Ruinen von Monte Cassino. Sie gelten in Polen als nationales Symbol für den Tod Tausender polnischer Soldaten, die im Exil auf Seiten der Alliierten für die Befreiung Europas vom Hitlerfaschismus ihr Leben ließen. Dem Ereignis ist das Lied »Czerwone maki na Monte Cassino«, zu Deutsch »Roter Mohn am Monte Cassino« gewidmet.

Dass Eisenhower im Herbst 1943 tatenlos die Errichtung der Gustav-Linie der Hitlerwehrmacht zugelassen hatte, bezahlten in der Schlacht um Monte Cassino etwa 60.000 alliierte Soldaten mit ihrem Leben. Die deutschen Verluste betrugen 24.000 Mann. Die Kämpfe rund um das Kloster gelten aufgrund der Beteiligung von Soldaten verschiedenster Nationen heute als »Völkerschlacht des Zweiten Weltkriegs«.

Mit dem Fall von Monte Cassino war der Weg nach Rom frei. Am 4. Juni rückten die 1. US-Panzerdivision und die 36. US-Infanteriedivision kampflos in die Stadt ein. Nach Verhandlungen zwischen Papst Pius XII. und dem SS-Kommandanten von Rom, General Karl Wolff, war Rom vorher zur offenen Stadt erklärt worden.