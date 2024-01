Nachschlag: Überfall mit Folgen

Ferdinand Hartung/imago Nach dem Überfall auf ein Munitionsdepot der Bundeswehr im Januar 1969

Wäre eine derart hinterhältige Gewalttat von linksradikalen Gruppen ausgegangen, hätte sie wohl einen weitaus stärkeren Niederschlag in bundesdeutschen Geschichtsbüchern erfahren. Doch mit rein kriminell agierende Tätern geriet das Ganze schnell in Vergessenheit. Vier Bundeswehr-Soldaten wurden Anfang 1969 in einem Munitionsdepot mitten im Wald erschossen, einer überlebte. Die Sicherheitsvorkehrungen in ihrem Wachlokal waren haarsträubend, alle hatten geschlafen. Natürlich verdächtigten zeitnah konservative Kreise die außerparlamentarische Opposition, hinter dem Überfall zu stecken. Drei Täter wurden ermittelt, die sich mit Erpressermethoden verdingen wollten. In einem Schauprozess wurden sie zu langen Haftstrafen verurteilt. Eine bis heute wirkende Folge: Das Bundesverfassungsgericht untersagte 1973 dem ZDF die Ausstrahlung eines Fernsehspiels zum Thema, künftig sollten in Medien Namen und Gesichter von Strafgefangenen anonymisiert werden. (mme)