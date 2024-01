Charles Sykes/Invision/AP/dpa Girl-Boss-Feministin: Nicki Minaj

Schon im Jahr 2011 – zwölf Jahre bevor die Rapperin Nicki Minaj für den Blockbuster »Barbie« einen Song beisteuerte – produzierte der US-Spielzeughersteller Mattel eine »Special Edition« der Puppe nach den Maßen der Musikerin: die Nicki Minaj Barbie Doll, ein Unikat, das barbie.fandom.com zufolge bei einer Auktion für einen wohltätigen Zweck 4.855 US-Dollar einbrachte. Hoffentlich hat der oder die Höchstbietende seitdem der Verlockung widerstanden, dieses »Collectible« auszupacken und damit zu spielen. Denn das wahrlich Wertvolle ist der Sammlerlogik nach nicht der Inhalt (elfeinhalb Zoll Ethylen-Vinylacetat-Copolymer und Acrylnitril-Butadien-Styrol-Copolymer). Ohne die Verpackung ist die Puppe als Sammlerstück wertlos.

Die echte Minaj ist auch ohne Verpackung wertvoll, aber man muss viele Lagen Plastik abschälen, um diesen Wert freizulegen. »Pink Friday 2« heißt ihr aktuelles, fünftes Album, und das ist schon die erste Schicht Cellophan. Der Titel ist eine Referenz auf ihr Debüt »Pink Friday«, dessen Titel eine Referenz auf den Black Friday: der Freitag nach Thanksgiving, an dem das Weihnachtsshoppingchaos eingeläutet wird, bei dem sich Menschenmassen in Kaufhäusern auf der Suche nach Sonderangeboten fast tottrampeln.

Die zweite Schicht Cellophan: Warum ist Minajs freitägliche Konsumorgie pink? Sie meint sicher Pantone Pink 219c, den von Mattel patentierten Rosaton für das Barbie-Universum. Denn die Hochachtung von Mattel für Minaj beruht auf Gegenseitigkeit. Minaj nennt ihre Social-Media-Fantruppen »Barbz«, und der von der Puppe symbolisierte Girl-Boss-Feminismus ist genau Minajs Ding. Kleiner Warnsticker: der Barbie-Mythos? Der, dass Erfinderin Ruth Handler mit der Puppe Mädchen das spielen lassen wollte, was sie sein wollen (schöne Frauen), statt was sie sind (Kinder) oder werden mussten (Mutter)? Inspiriert wurde Handler dazu von der deutschen Bild-Lilly, eine schmierige Puppe der Boulevardzeitung für ihre männlichen Leser.

Unter der Verpackung schließlich: 22 Songs von 41 Produzenten mit zehn Features, viele der Tracks um die Spotify-optimierte Zwei-Minuten-Marke. Viel Autotune, Trapbeats und überproduzierter Pop. Aber Minajs Flow, allem Edelmarken-Namedropping zum Trotz, ist brillant. In Tracks wie »Barbie Dangerous« reiht sie ihre Silben so präzise und scharf aneinander wie Brillis auf einer Bling-Bling-Kette: Sie wechselt mitten im Satz fließend Dialekt und Stil, ihrem Spiel mit den Tonfarben und Klangnuancen von Worten kann man lauschen wie einem Saxsolo von John Coltrane auf Miles Davis’ »Kind of Blue«. Anders als bei der Puppe also: Verpackung abreißen, wegwerfen. Darunter ist es schön.