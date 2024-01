Khaled Abdullah/REUTERS Der Containertransport liegt derzeit »fast 70 Prozent unter dem eigentlich zu erwartenden Aufkommen«

Seit knapp acht Wochen greifen die in weiten Teilen des Jemen regierenden Ansarollah (»Huthis«) Seeschiffe im Roten Meer an. Wegen dieser Angriffe hat sich die Zahl transportierter Container laut jüngstem Monatsbericht des Kieler Instituts für Weltwirtschaft (IfW) im Dezember drastisch verringert. Sie liege aktuell »fast 70 Prozent unter dem eigentlich zu erwartenden Aufkommen«. Konkret beziffert das IfW die tägliche Containermenge mit derzeit rund 200.000 TEU (Twenty-foot Equivalent Unit, Maßeinheit für Standardcontainer), im November seien es noch mehr als 500.000 gewesen. Betroffen sind auch Tanker oder Massenguttransporte. Während noch belastbare Zahlen über den vollständigen Umfang der Rückgänge fehlen, zeigen sich erste Folgen. So vermeldete etwa der US-Autobauer Tesla am Freitag, die Produktion seines Werks im brandenburgischen Grünheide wegen Lieferproblemen rund zwei Wochen lang weitgehend zu stoppen.

Um der Regierung von Präsident Benjamin Netanjahu im Gazakrieg Einhalt zu gebieten, seien die Angriffsziele Schiffe von und zu israelischen Häfen oder mit Fracht für Israel, so die gegenwärtige Erklärung der Attacken. In der Schiffahrt gibt es allerdings Zweifel, dass das uneingeschränkt so sei: Als Beispiel wird der Angriff auf den Hapag-Lloyd-Frachter »Al Jasrah« genannt – das kurz vor den Weihnachtsfeiertagen von einer Drohne getroffene Containerschiff war quasi nur »auf Durchreise« von Piräus nach Singapur. Es gehörte aber einst zur Flotte der 2017 von Hapag-Lloyd übernommenen Reederei UASC – der mit den Ansarollah verfeindeten Saudis. Laut Infoportal Maritime Insight verlangten die Ansarollah am Sonntag via X, Schiffe sollten vor Passage des Roten Meers Routen- und Frachtdaten übermitteln, um Angriffe zu vermeiden.

Schiffahrtunternehmen haben auf die bislang mehr als 25 Angriffe reagiert, knapp 20 große Linienreeder meiden derzeit das Rote Meer und fahren alternativ um Südafrika. Das bedeutet im Asien-Europa-Seehandel rund 6.000 Kilometer mehr Strecke und eine zehn bis 14 Tage längere Fahrtzeit. Nicht nur höhere Kosten für Schiffsausrüstung oder Treibstoff sind die Folge, es sind auch deutlich mehr Schiffe nötig, um die nach der Pandemie gerade wieder stabilisierten Fahrpläne einhalten zu können: Die Flotte wächst zwar – aber für diese überraschende Entwicklung nicht schnell genug. Längere Fahrtzeit, mehr Einheiten – beides erschwert das Crewmanagement erheblich. Und es droht erneut, wie während der Pandemie, ein Mangel an Leer­containern.

Die Reeder legen diese Kosten um, die Frachtraten steigen drastisch, Kunden müssen trotz erheblicher Verzögerungen kräftig draufzahlen: Der Shanghai Containerized Freight Index (SCFI), der weltweit meistverwendete Seefrachtratenindex im Asienhandel, offenbart aktuell pro Standardcontainer TEU einen Preisanstieg von rund 580 US-Dollar Ende Oktober auf knapp 2.900 US-Dollar zum Wochenbeginn, in nur vier Wochen stieg der Wert um 74 Prozent. Dabei entspricht es der Logik kapitalistischer Märkte, dass zugleich die Aktienkurse der Reedereien in die Höhe schießen: Hapag-Lloyds Aktien etwa erreichten jüngst den höchsten Stand seit Mitte Oktober, Møller-Mærsk legte seit Mitte Dezember um fast zwei Drittel zu. Auch der Genfer Weltmarktführer MSC oder Frankreichs CMA CGM verzichten derzeit ganz oder überwiegend auf Passagen durchs Rote Meer. Ob Südkoreas HMM, Japans Ocean Network Express (ONE), die Cosco-Reederei OOCL aus Hongkong oder Taiwans Yang Ming – sie alle fahren um Südafrika. Taiwans Evergreen, so das Portal GCaptain, habe gar konsequent die Annahme israelischer Fracht vorerst komplett eingestellt.

Die Folgen für hiesige Verbraucherpreise werden unterschiedlich bewertet: Das Kieler IfW stellte fest, außer etwas längeren Lieferzeiten und erhöhten Frachtkosten seien »keine negativen Folgen für den weltweiten Handel zu erwarten«. Das Londoner Beratungsbüro Drewry ist da etwas vorsichtiger: Die nächsten vier bis fünf Wochen könnten »entscheidend« sein. Der Londoner Versicherungsmarkt, so das Portal Marine Link, hat das südliche Rote Meer zum Hochrisikogebiet hochgestuft: Schiffe müssten ihre Versicherer benachrichtigen und Zusatzprämien zahlen, wenn sie hindurchfahren wollen.