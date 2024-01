Thilo Schmuelgen/REUTERS Auch am Freitag zog es zahlreiche Demonstranten zum IGH, um das Völkermordverfahren gegen Israel zu verfolgen (Den Haag, 12.1.2024)

Das israelische Juristenteam hat in Den Haag eine dreigleisige Strategie verfolgt: die Diffamierung Südafrikas, die permanente Erinnerung an die Greuel der Hamas vom 7. Oktober sowie die Übertragung der Verantwortung für die flächendeckende Zerstörung des Gazastreifens von sich auf die Hamas. Versuche der tatsächlichen Entkräftung der Fülle an Vorwürfen des südafrikanischen Teams fanden bei der Anhörung vor dem Internationalen Gerichtshof (IGH) am Freitag nur am Rande statt.

Auftaktredner Tal Becker, Rechtsberater des israelischen Außenministeriums, meinte, Südafrika habe bei der Anhörung am Vortag »ein zutiefst verzerrtes faktisches und rechtliches Bild« präsentiert. Israels militärische Aktionen im Gazastreifen seien Akte der Selbstverteidigung, während Südafrika versuche, dieses »inhärente Recht« zu vereiteln. Südafrika delegitimiere Israel und wolle, dass die Hamas mit ihren Morden davonkomme, behauptete Becker. Israel kämpfe gegen Hamas, nicht gegen die palästinensische Bevölkerung. »Mit seinem Einsatz in Gaza will Israel nicht ein Volk vernichten«, so Becker, »sondern ein Volk schützen, sein Volk, und zwar in Übereinstimmung mit dem Gesetz.«

Die Juristin Galit Raguan verteidigte daraufhin die systematischen Angriffe der israelischen Armee auf zivile Infrastruktur wie die Krankenhäuser in Gaza, da Hamas-Kämpfer sie als Stützpunkt nutzten und die Einrichtungen daher legitime militärische Ziele darstellten. Dazu präsentierte sie etwa Bilder, die israelische Geiseln in einem Krankenhaus zeigen sollen. Ein anderes Foto zeigt eine Handfeuerwaffe, die sich, so Raguans Behauptung, zuvor in einem Brutkasten befunden haben soll, wobei das Bild diese Schlussfolgerung freilich nicht zulässt. »Krankenhäuser wurden nicht bombardiert«, behauptete Raguan pauschal, was in direktem Widerspruch zu Untersuchungen von Human Rights Watch, der New York Times und anderen steht. »Gazas zweitgrößtes Krankenhaus stürzt nach israelischer Bombardierung ein«, titelte auch CNN im November.

Der Rechtsberater Omri Sender argumentierte daraufhin, dass es keine Grundlage für die von Südafrika dargelegte Dringlichkeit des Eilverfahrens gebe, da die Intensität der israelischen Kampfhandlungen bereits abnehme. Vielmehr seien es »die Bürger Israels, die irreparablen Schaden riskieren würden, wenn dem Ersuchen Südafrikas stattgegeben würde«, die Kämpfe unverzüglich zu beenden. Der stellvertretende israelische Generalstaatsanwalt Gilad Noam schloss die Anhörung mit der Behauptung, dem südafrikanischen Antrag stattzugeben, würde Versuche, Völkermorde zu verhindern, »nicht stärken, sondern schwächen«.

Bereits nach der Anhörung am Donnerstag waren seitens der israelischen Regierung und ihrer Unterstützer haltlose Anschuldigungen gegen Südafrika erhoben worden. »Heute haben wir eine der größten Heucheleien der Geschichte erlebt«, hieß es in einer Presseerklärung, die vom israelischen Außenministerium und auch der Botschaft in Berlin verbreitet wurde. Südafrika wird dort als »der juristische Arm der Terrororganisation Hamas« denunziert; das Land wolle es der Hamas ermöglichen, »die Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen die Menschheit und Sexualverbrechen« des 7. Oktober »erneut zu begehen«. Die Bundesregierung hat sich an die Seite Israels gestellt und will »in der Hauptverhandlung als Drittpartei« intervenieren. Sie behauptete am Freitag in einer Erklärung, der Vorwurf des Genozids »entbehrt jeder Grundlage«, ohne auch nur einen einzigen inhaltlichen Punkt zu nennen, warum dem so sei.

In einer Stellungnahme vom Donnerstag hatte auch Ministerpräsident Benjamin Netanjahu geschrieben, Südafrika würde die Greueltaten der Hamas »verteidigen«. Er bezeichnet das Land als »Repräsentanten dieser Monster«. Das israelische Militär sei hingegen »die moralischste Armee der Welt« und tue alles, um Zivilisten »keinen Schaden zuzufügen«. Seit Kriegsbeginn am 7. Oktober hat Israel im Gazastreifen 23.357 Personen getötet, über 10.000 davon Kinder. Israel töte im Schnitt 250 Menschen täglich, schrieb die britische Menschenrechtsorganisation Oxfam am Montag. Das sei ein Vielfaches der Zahl der Kriegsopfer in Syrien, im Sudan, in der Ukraine oder Afghanistan.