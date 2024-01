Liesa Johannssen/Reuters Die »Letzte Generation« kann mit dem Bauernverband schlecht mithalten (Berlin, 10.1.2024)

Straßenblockaden und Proteste gegen die Ampel wirken – sofern hinter ihnen eine einflussreiche Kapitallobby steht: »Man muss das Gespräch suchen mit denjenigen, die die vertreten, die offensichtlich glauben, nicht genügend beachtet zu werden«, sagte der Vorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion, Rolf Mützenich, am Freitag in Berlin nach einer zweitägigen Klausur. Gemeint sind keineswegs »Klimakleber«, sondern die Landwirte, die seit dem 8. Januar bundesweit Kundgebungen und Fahrzeugkorsos abhalten. Was aus den anstehenden Gesprächen mit Agrarverbänden folgt, könne er nicht vorgreifen, da er nicht wisse, »was die einzelnen Vertreterinnen und Vertreter sagen«. Ihm gehe es um »perspektivische Diskussionen«.

Auf die in Sachsen und Thüringen desaströsen Umfragewerte für die SPD angesprochen – dort und in Brandenburg soll dieses Jahr der Landtag neu gewählt werden –, diagnostizierte der SPD-Fraktionschef eine »aufgeheizte Stimmung«. »Radikale Parteien« würden dabei »ihr eigenes Süppchen kochen«. Mit dem braunen Brei, der laut »Correctiv«-Recherchen im November in Potsdam von AfD, »Werteunion«, Gastrokapitalisten und dem österreichischen Faschisten Martin Sellner gekocht worden war, soll sich laut Mützenich der Bundestag befassen. In Richtung CDU/CSU forderte er: »Demokratische Parteien müssen sich von diesem braunen Sumpf fernhalten.«

Dem kommen die Christdemokraten rhetorisch nach. Was bei jenem Geheimtreffen zu Vorstellungen von Massendeportationen (faschistisch: »Remigration«) öffentlich wurde, bezeichnete CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann am Freitag als »menschenverachtend«, »erschreckend«, »geschichtsvergessen«. Inhaltlich hält die Unionspartei an ihrer Doppelstrategie fest, keine Gelegenheit für Attacken gegen die Ampelkoalition von SPD, FDP und Bündnis 90/Die Grünen ungenutzt zu lassen und AfD-Forderungen in weniger brutalem Tonfall zu übernehmen.

»Wir müssen eine Partei sein, die wirklich vor Ort ist, die sich in die Menge wirft, die mit den ganz normalen Leuten vor Ort diskutiert und auf die Straße geht«, sagte Linnemann. Der Bundesvorstand werde sich an diesem Wochenende mit dem Vorstandsvorsitzenden des Softwarekonzerns SAP, Christian Klein, und einem Spitzenvertreter des Chemieriesen BASF treffen. Zum »Wertefundament« der CDU gehört offenbar auch, den Hass auf Erwerbslose zu schüren, wie aus einer Bemerkung Linnemann über Menschen hervorgeht, die »nicht arbeiten, obwohl sie könnten«.

So fordert die CDU in einem Entwurf für die »Heidelberger Erklärung« die Rücknahme der Reform von Hartz IV in »Bürgergeld«, wie der Spiegel am Mittwoch berichtete. Asylpolitisch fischt die CDU weiter in trüben Gewässern. »Wir wollen die unkontrollierte irreguläre Migration beenden und eine Begrenzung der humanitären Migration auf ein Maß, das die Integrationsfähigkeit Deutschlands und der EU nicht überfordert.« Asylverfahren sollen in als solche deklarierte »sichere Drittstaaten« verlagert werden. Und die EU-Agentur Frontex soll zu »einer echten Grenzschutzpolizei« ausgebaut werden, um künftig »die Migranten« an den EU-Außengrenzen »aufhalten« zu können.