Joerg Carstensen/dpa Haben die Analysen: Martin Schirdewan, Katina Schubert, Ates Gürpinar und Janine Wissler am Freitag in Berlin

Bei der Linkspartei ist mal wieder Neuanfang: Im Rahmen ihrer politischen Jahresauftaktveranstaltung hat die Parteispitze am Freitag in Berlin das nächste Strategiepapier vorgestellt. Unter dem Titel »Am Kipppunkt: Gerechtigkeit stark machen« wird postuliert: »Die Menschen in diesem Land haben eine bessere Regierung verdient. Es ist Zeit für eine neue Politik.« Die Bilanz der Ampel sei »eine Aneinanderreihung von verschenkten Chancen, gebrochenen Versprechen und falschen Entscheidungen«.

Das Papier führt eine Reihe bekannter Forderungen der Partei zusammen, darunter die Vermögensabgabe, die höhere Besteuerung großer Vermögen, die Abschaffung der »völlig untauglichen« Schuldenbremse, einen Mindestlohn von 15 Euro, den Preisstopp für Grundnahrungsmittel und den Preisdeckel für Strom und Heizung, dazu das sogenannte Klimageld von 200 Euro monatlich.

Zwei Tage nach dem überraschenden Rücktritt von Bundesgeschäftsführer Tobias Bank, mit dem einmal mehr ein Schlaglicht auf den desolaten Zustand der Partei fiel, präsentierte sich Koparteichef Martin Schirdewan angriffslustig und forderte Neuwahlen. »Ich glaube, dass die Ampel tatsächlich politisch abgewirtschaftet hat und dass das mit jeder Umfrage immer deutlicher wird und dass daraus natürlich auch Konsequenzen zu erfolgen haben«, sagte er.

Die Partei wolle sich als »soziale Opposition« aufstellen, sagte die Kovorsitzende Janine Wissler. Bezugspunkt sei die Bundesregierung, nicht das soeben gegründete Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW). Schirdewan mochte im BSW keine Konkurrenz sehen: Er mache sich da »keine Sorgen«.

Die stellvertretende Parteivorsitzende Katina Schubert, die zusammen mit Ates Gürpinar kommissarisch die Bundesgeschäftsführung übernommen hat, holzte derweil im ND gegen Bank. Dessen Vorwürfe entbehrten jeder Grundlage, erklärte die regierungslinke Hardlinerin. Zu Banks Bemerkung, die schlechten Ergebnisse bei der Bundestagswahl 2021 und bei den Landtagswahlen im Westen seien nicht oder nicht hinreichend analysiert worden, sagte sie, dass die Vorlage solcher Ursachenanalysen die Aufgabe des Bundesgeschäftsführers sei. Das soll wohl heißen, dass Bank seine Arbeit nicht gemacht hat. Immerhin darf man nun gespannt auf die wegweisenden Auswertungen warten, die Schubert demnächst vorlegen wird.