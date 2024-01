John Yevenes/REUTERS

Mit der Wiphala-Flagge im Wind blockierten Indigene in dieser Woche den Lithiumabbau in der Wüste Atacama in Chile. Grund war ein Abkommen zur Ausbeutung der weltgrößten Vorkommen bis 2060, das Präsident Gabriel Boric mit dem einheimischen SQM-Konzern geschlossen hat. Der Atacama-Indigenenrat blieb »außen vor«, erklärte Vertreter Yermin Basques, und forderte »versprochenen Respekt« ein, während Hunderte Pick-ups die Abläufe bei SQM störten. Der Abbau durch den US-Konzern Albemarle lief »wie gewohnt« weiter, teilte dieser mit. (xre)