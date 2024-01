Francisco Paredes/REUTERS Festgenommene auf einer Polizeistation in Guayaquil (11.1.2024)

Am Montag rief die ecuadorianische Regierung den Ausnahmezustand aus, am Dienstag erklärte der Präsident Daniel Noboa, dass sich das Land in einem »internen bewaffneten Konflikt« befinde. Was ist geschehen?

Die Situation in Ecuador ist seit einigen Jahren ziemlich kompliziert, die Entinstitutionalisierung des Staates hat zu den Problemen und der Instabilität geführt, in der wir uns nun befinden. Die Flucht des Drogenbosses »Fito« hat uns klargemacht, dass das organisierte Verbrechen und der Drogenhandel in Ecuador viel größer sind, als es die Ermittler der ecuadorianischen Polizei eingeschätzt haben. Und auch stärker, als die Regierung vermutet hat, obwohl Ecuador ein Land ist, das in der Lage war, den Drogenhandel zu kontrollieren und zu steuern. Der Staat verfügt zwar über die rechtlichen Instrumente zur Umsetzung eines Sicherheitsplans, hat diesen aber nicht eingeleitet und statt dessen beschlossen, den »Kriegszustand« gegen gewöhnliche Kriminelle zu erklären, während die Befugnisse der Einsatzkräfte bestehenbleiben. Das bedeutet, dass die Einsatzkräfte gegen gewöhnliche Kriminelle vorgehen und die Zivilbevölkerung weiterhin gefährden und terrorisieren.

Wie ist die aktuelle Situation aus Sicht der indigenen Gemeinschaften und der Konföderation der indigenen Nationalitäten Ecuadors, Conaie, zu bewerten?

Das offizielle Kommuniqué des Regierungsrates unserer regionalen und nationalen Organisation ruft uns dazu auf, Ruhe zu bewahren, in unseren Gebieten vereint zu bleiben und Gewalttaten zu melden. Wir haben alle Angst vor dem Ausnahmezustand, weil die Einsatzkräfte in unsere Häuser eindringen und falsche Tatsachen behaupten können, um uns zu schikanieren. Während vergangener Ausnahmezustände haben wir erlebt, wie die Staatsgewalt die Menschenrechte von indigenen Anführer verletzte und ihnen Taten vorwarf, die sie nicht begangen haben.

Noch vor wenigen Jahren galt Ecuador als eines der sichersten Länder Lateinamerikas. Nun hat es die höchste Mordrate der Welt. Was ist der Grund für diese Veränderung?

Der drastische Wechsel von sicher zu unsicher in so kurzer Zeit ist etwas, das wir als Menschen an der Basis bereits hatten kommen sehen. Es gibt Beispiele in mehreren benachbarten Ländern, in denen die Rechten, sobald sie an die Macht kommen, Gewalt und Arbeitslosigkeit verbreiten, so dass der Staat das Land militarisiert und Gesetze zu ihrem eigenen Vorteil erlässt. Daraus schließen wir, dass dies geplant ist. Ecuador wurde eines der sichersten Länder, weil linke soziale Gruppen wie die Conaie Druck machten und ihre Vorschläge von der Politik übernommen wurden. Die »Mutter Erde« als Rechtssubjekt, die Anerkennung der Medizin unserer Vorfahren in Krankenhäusern, die Stärkung des interkulturellen zweisprachigen Unterrichts, der Straßenbau, um uns Bauern den Verkauf unserer Produkte zu erleichtern, das alles waren Forderungen der Conaie und anderer linker sozialer Gruppen. Wir forderten auch, dass die damalige Regierung die Millionenschulden bei den Eliten des Landes eintreiben sollte, was den Eliten natürlich nicht gefiel.

Wer ist verantwortlich für die negativen Veränderungen in Ecuador?

Es ist allgemein bekannt, dass diese drastischen Veränderungen auf den Eintritt der neoliberalen Rechten in die ecuadorianische Regierung zurückzuführen sind. In den vergangenen sieben Jahren hat die Regierung den Leuten, die das Land beherrschen und in Armut halten, Erleichterungen und Vorzüge zu gewähren.

Welche Probleme bringt die Gewalt für die indigenen Völker Ecuadors mit sich?

Das Schlimmste ist der Verlust unserer Territorien und damit unserer Kultur. Gewalt wurde schon immer als Methode der Herrschaft und Versklavung eingesetzt; im aktuellen Kontext eines rassistischen Staates, der nicht auf der Seite der indigenen Bewegung steht, ist sie noch gravierender geworden. Und wir verlieren immer mehr von unserer Kultur, unseren Territorien, unserer Weisheit.