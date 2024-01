EyePress/NewsCom/imago Zur »Selbstverteidigung« sind in der Nacht zum Freitag Jets der Koalition gegen den Jemen gestartet (Pentagon-Foto, 12.1.2024)

Es war eine Eskalation mit Ansage. In der Nacht zu Freitag haben die USA und Großbritannien ihre Drohungen der vergangenen Wochen wahr gemacht und mit Unterstützung unter anderem der Niederlande, Kanadas und Bahrains Militärschläge auf den Jemen ausgeführt. Eine gemeinsame Erklärung, die laut Bundesaußenministerin Annalena Baerbock auch von der Bundesregierung mitgetragen wird, spricht von »Selbstverteidigung« und einer Reaktion auf die »illegalen, gefährlichen und destabilisierenden« Angriffe, welche die große Teile des Jemen kontrollierenden Ansarollah (»Huthis«) seit Ende Oktober auf Israel und Schiffe mit Israel-Bezug ausführen. Die Angriffe dienten der »Deeskalation« und »Wiederherstellung der Stabilität«. US-Präsident Joseph Biden drohte, weitere »Maßnahmen« könnten folgen. Der Ölpreis stieg am Freitag um bis zu vier Prozent an.

Nach Angaben des US-Militärs hat man aus der Luft und von See mehr als 60 Ziele angegriffen. Laut Ansarollah waren die Hauptstadt Sanaa sowie die Provinzen Hodeida, Tais, Hadscha und Saada betroffen. Fünf ihrer Mitglieder seien getötet, sechs weitere verletzt worden. Für die »Aggression gegen den Jemen«, die nicht straflos bleiben werde, gebe es keine Rechtfertigung. Die Angriffe auf Schiffe mit Israel-Bezug würden weitergehen, so die Ansarollah, bis der Gazakrieg beendet sei und die dortige Bevölkerung mit Nahrungsmitteln und Medikamenten versorgt werde. Auch betonen die Ansarollah, dass sie die internationale Handelsschiffahrt nicht gefährden wollten.

Am Freitag vormittag erklärte der Oberste Politische Rat der Ansarollah, unterstützt durch Massendemonstrationen in mehreren jemenitischen Städten, fortan würden auch »amerikanisch-britische Interessen« zum Ziel. Bereits am Dienstag hatten Raketen der De-facto-Herrscher des Nordjemen unter anderem auf US-amerikanische und britische Kriegsschiffe gezielt. Zahlreiche Stimmen warnten, auf den Militärschlag der USA und Großbritanniens könne eine unkontrollierbare Eskalation in der gesamten Region folgen. Auch das russische Außenministerium fand deutliche Worte. Sprecherin Marija Sacharowa bezeichnete die »Aktionen der Vereinigten Staaten und ihrer Verbündeten« als »unverantwortlich« und »völlige Missachtung internationalen Rechts«. Sie warf Washington außerdem vor, Spannungen weiter eskalieren zu wollen. Im UN-Sicherheitsrat hatte sich Russland am Mittwoch neben China, Algerien und Mosambik bei einer Resolution enthalten, die einen sofortigen Stopp der Ansarollah-Angriffe forderte.

Beachtlich war die Reaktion des saudischen Außenministeriums, das »große Besorgnis« angesichts der Ereignisse artikulierte und zu Zurückhaltung aufrief. Riad, das sich aus dem Jemen-Krieg zurückziehen will, weigert sich, der am 18. Dezember gegründeten Militärmission »Wächter des Wohlstands« (Operation Prosperity Guardian) beizutreten. Nach Angaben der Ansarollah haben die USA bereits mehrfach versucht, Bemühungen um einen Friedensschluss zwischen Riad und Sanaa zu torpedieren.

Am Freitag nachmittag sollte noch eine von Moskau beantragte Dringlichkeitssitzung des UN-Sicherheitsrats in New York stattfinden. Dort dürfte es nicht nur um die Luftangriffe gegen den Jemen, sondern auch um die Situation im Gazastreifen gehen. Möglicherweise kommt auch das in Den Haag laufende Verfahren zur Sprache, in dem Israel am Freitag zu den Völkermordanschuldigungen Südafrikas Stellung genommen hat.