St. Moritz. Laura Nolte hat mit Anschieberin Neele Schuten den Zweierbobweltcup in St. Moritz gewonnen. Nach zwei Läufen verwies das Duo am Sonntag die Teamkolleginnen Lisa Buckwitz und Lauryn Siebert mit 0,08 Sekunden Vorsprung auf Rang zwei. Die Wiesbadenerin Kim Kalicki, die im Vorjahr auf der Natureisbahn im Schweizer Engadin den WM-Titel holte, verletzte sich, nachdem sie mit Leonie Fiebig im ersten Durchgang noch Startbestzeit geschoben hatte. »Kim hat sich was in den Beuger geschossen, mal sehen, wohin die Reise geht. Morgen erst mal MRT«, sagte Fiebig, die mit Kalicki auf Rang sieben landete. Dritte wurde die Schweizerin Melanie Hasler. (dpa/jW)