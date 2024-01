Berlin. Die 31jährige Augsburgerin Tina Rupprecht hat ihren Wechsel in die kleinste Gewichtsklasse des Frauenboxens mit dem WM-Titel gekrönt. Am Sonnabend abend bezwang die 1,53 Meter große Boxerin die Tschechin Fabiana Bytyqi im Zehnrundenduell nach Punkten und erlangte in Berlin den Titel des Verbands WBC. Vor dem Kampf hatte sie das Minimumgewicht hinter sich gelassen und war in die neue Klasse bis maximal 46,3 Kilogramm gewechselt. »Atomgewicht ist meins, ich fühle mich da noch mal wohler als vorher«, sagte Rupprecht. (dpa/jW)