Melbourne. Tamara Korpatsch hat bei den Australian Open als erste deutsche Tennisspielerin die zweite Runde erreicht. Die 28 Jahre alte Hamburgerin setzte sich am Sonntag in Melbourne gegen die Britin Jodie Burrage mit 2:6, 6:3, 6:0 durch. Korpatsch verwandelte nach 1:51 Stunden ihren zweiten Matchball. Und auch die ganz Jungen machen eine gute Figur in Melbourne. Mit der Tschechin Brenda Fruhvirtová und Alina Kornejewa aus Russland schafften am Sonntag zwei 16jährige den Sprung in Runde zwei. Fruhvirtová setzte sich gegen die Rumänin Ana Bogdan mit 2:6, 6:4, 6:3 durch, Kornejewa gewann gegen die Spanierin Sara Sorribes Tormo mit 4:6, 6:3, 6:2. Zuletzt hatten 2007 in Wimbledon zwei 16jährige die erste Runde bei einem Grand-Slam-Turnier überstanden: die spätere Weltranglistenerste Caroline Wozniacki aus Dänemark und die Österreicherin Tamira Paszek. (dpa/jW)