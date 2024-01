Mitteilungen

Im Mitteilungsblatt der Alfred-Klahr-Gesellschaft untersucht Manfred Mugrauer die Betriebs- und Gewerkschaftspolitik der KPÖ und der mit ihr verbundenen Liste Gewerkschaftliche Einheit (später Gewerkschaftlicher Linksblock) in den frühen 70er Jahren. Diese verzeichnete von 1971 bis 1974 »teilweise erdrutschartige Stimmengewinne bei Betriebsratswahlen, vor allem in der verstaatlichten Industrie, wo es eine Welle von Arbeitskämpfen gab«. Gleichzeitig allerdings häuften sich Maßregelungen kommunistischer Arbeiter und Betriebsräte durch die Direktionen. Manfred Graber skizziert eine Geschichte der Lohn- und Preispolitik in Österreich. Winfried R. Garscha schreibt über die Vor- und Frühgeschichte der jährlichen Linzer Konferenzen der »International Conference of Labour and Social History«. (jW)

Mitteilungen der Alfred-­Klahr-Gesellschaft, Jg. 30/Nr. 4, 28 Sei­ten, 1,50 Euro, ­Bezug: Alfred-Klahr-Gesellschaft, Drechslergasse 42, A-1140 Wien, E-Mail: klahr.gesellschaft@aon.at

Ausdruck

Schwerpunkt der neuen Ausgabe des Magazins der Tübinger Informationsstelle Militarisierung sind »Medien«. Sabine Schiffer führt »Erkenntnisse aus der Propagandaforschung« und »Betrachtungen zum Krieg in der Ukraine« zusammen. Christoph Marischka schreibt über »verzerrte Berichterstattung und Meinungsbildung«, Jürgen Wagner über »das Ende der Meinungspluralität«, Jörg Becker über die »PR-Arbeit für die Ukraine«. Bernhard Klaus untersucht Reaktionen auf die Kriege in der Ukraine und in Gaza und sieht eine »Entlarvung der ›regelbasierten Ordnung‹«. (jW)

Ausdruck. Magazin der Informationsstelle Militarisierung, Nr. 115, Dezember 2023, 67 Seiten, 4,50 Euro, Bezug: Informationsstelle Militarisierung e. V., Hechinger Str. 203, 72072 Tübingen oder PDF-Download über ­imi-online.de

Sozialismus

Im Januarheft der Zeitschrift Sozialismus schreibt Joachim Bischoff über die Ampelregierung zwischen »Haushaltskrise, Schuldenbremse und Rezession«. Tom Strohschneider versucht sich an einem Rückblick auf die »kurze Ära des Sozialliberalismus in der FDP« vor einem halben Jahrhundert. Bernhard Sander fragt, ob die Reindustrialisierung in Frankreich gelingen kann. (jW)

Sozialismus, Jg. 51/Nr. 1, 69 Seiten, 9 Euro, Bezug: Sost e. V. (Redaktion ­Sozial­is­mus), St. Georgs Kirchhof 6, 20099 Hamburg, E-Mail:­ abo@­sozialismus.de